【美股收市】拜登兒子遭查稅 fb被控壟斷 納指破頂後倒跌近2%

市場聚焦美國紓困法案談判進展，加上疫苗前景樂觀，美股三大指數一度齊創即市新高；惟民主黨及共和黨談判再遇阻，加上Facebook遭華府及48個州控壟斷，可能迫使facebook APP剝離 Instagram及WhatsApp，美股午市反覆滑落，納指挫近2%，美匯指數重上91關。

投資者同時關注，當選美國總統的拜登，其次子亨特（Hunter Biden）的稅務問題正被特拉華州司法部調查。亨特稱「非常認真對待這個問題，我相信對這些事件的專業與客觀審視，將表明我合法及適當地處理了我的事務，包括受益於專業稅務顧問的利益。」拜登的過渡團隊發聲明，指拜登為克服過眾多艱難挑戰的亨特而自豪，包括近月來的惡意人身攻擊，又指亨特將遇強愈強。

多項不利消息影響市場氣氛，投資界認為，目前市場已大致反映了各種利好消息，短期內波動加劇。

道指一度倒跌 222點，收市回落105點，報30068點；標指倒跌29點，收報3672點。納指挫243點，收報12338點。

國會民主、共和兩黨的談判僵局仍未有效化解，財長姆欽(Steven Mnuchin)提出總額達9160億美元的新一輪紓困計劃草案，但民主黨不滿意方案中有關失業救助的預算規模，兩黨在企業免責保護和對州及地方政府補助規定仍存在分歧。共和黨參議院領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)批評民主黨拒絕合作，只會導致民眾無法得到及時幫助。

與此同時，美國聯邦貿易委員會(FTC)，以及由紐約州總檢察長詹姆斯(Letitia James)牽頭的48個州，分別入稟法院，指控社交媒體fb違反壟斷法例，可能迫使facebook APP剝離 Instagram及WhatsApp，訴訟消息拖累美國整體科技股表現。fb股價應聲跌1.9%。

美國能源信息署(EIA)公布，上星期美國原油庫存出乎市場預期增加1518.9萬桶，市場原先估計減少142.4萬桶。紐約1月期油收報45.52美元，跌8美仙。

美元走強，美匯指數重上91關，金價承壓。紐約2月黃金期貨跌36.40美元，跌幅1.9%，收1838.50美元，為12月2日以來的最低收盤價。

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責任編輯：柯志宏