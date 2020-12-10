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疫苗接種現過敏反應 輝瑞股價急挫

股市 03:50 2020/12/10

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英國調查兩名醫護人員接種輝瑞(Pfizer)疫苗後出現嚴重過敏，當局警告有嚴重過敏歷史的人士不應接種疫苗。受消息拖累 ，輝瑞股價急挫 ，午市下滑近2% ，報41.8美元。

英國兩名醫護人員早前接種輝瑞疫苗後，出現過敏反應，英國國家醫療服務機構總監波伊斯說，兩人正在康復中，又指兩人本身有嚴重過敏反應歷史。

英國藥品和保健產品監管局建議，對食物、藥物有嚴重過敏反應的人士，不應接種輝瑞疫苗。監管局主管說，出現過敏個案後，會加強宣傳。

美國CNBC亦引述一名測試者指，在接種第一劑輝瑞疫苗後，他出現如接種流感疫苗的副作用，包括手臂出現輕微疼痛等 ; 在接種第二劑輝瑞疫苗後，出現強烈副作用，發低燒兼發冷。翌日他打電話給醫生，醫生向他保證這是正常反應，毋須擔心。

至於在歐洲藥品管理局（EMA）網路被攻擊事件，輝瑞表示，並沒有BioNTech或輝瑞的系統被攻破。

另外，加拿大衞生部公布，已批准藥廠輝瑞與BioNTech合作研發的新冠疫苗，是加拿大首隻獲准使用的新冠疫苗，最快預料下周為當地民眾接種。輝瑞疫苗日前已獲英國率先批准使用，美國料本周也會批出輝瑞疫苗的緊急授權。美國食品及藥物管理局（FDA）顧問委員會將於周四開會，討論有關輝瑞疫苗的使用申請。

責任編輯：柯志宏

輝瑞（Pfizer，美：PFE） 副作用 加拿大 英國 美國 疫苗 流感 過敏

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