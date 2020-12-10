【新股IPO】領地控股6999首日掛牌表現

內地房地產發展商領地控股（06999）今日掛牌，表現跟暗盤一致，開市報5.69元，與招股價持平元，暫時最高見5.75元，9點40分報5.69元。

根據輝立交易平台顯示，領地控股昨日暗盤以招股價5.69元平開，最高亦僅見5.75元，收市報5.66元，微跌0.5%。

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領地是次上市的公開發售錄不足額認購，一手中籤率為100%，以招股價中上限5.69元定價，招股價介乎4.5至6元；建銀國際為獨家保薦人。

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是次集資所得約60%將用於撥付現有物業開發項目；約20%用於為未來項目提供資金，包括土地收購成本；約10%用於償還項目開發的現有計息借款；餘下約10%為一般營運資金。

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記者：張以正