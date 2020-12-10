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【新股IPO】領地控股6999首日掛牌表現

股樓投資 09:41 2020/12/10

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內地房地產發展商領地控股（06999）今日掛牌，表現跟暗盤一致，開市報5.69元，與招股價持平元，暫時最高見5.75元，9點40分報5.69元。

根據輝立交易平台顯示，領地控股昨日暗盤以招股價5.69元平開，最高亦僅見5.75元，收市報5.66元，微跌0.5%。

加科思藥業1167即日起招股 入場費4242元，想知詳情請按：【下一頁】

領地是次上市的公開發售錄不足額認購，一手中籤率為100%，以招股價中上限5.69元定價，招股價介乎4.5至6元；建銀國際為獨家保薦人。

藍月亮6993擬以上限定價 超額認購逾300倍 凍資逾2900億，想知詳情請按：【下一頁】

是次集資所得約60%將用於撥付現有物業開發項目；約20%用於為未來項目提供資金，包括土地收購成本；約10%用於償還項目開發的現有計息借款；餘下約10%為一般營運資金。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

 

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