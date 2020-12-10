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【新股IPO】和鉑醫藥2142首日掛牌 低開3.6%

股樓投資 09:36 2020/12/10

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和鉑醫藥（02142）今日掛牌，開市報11.94元，較招股價12.38元跌3.6%，低見11.18元，9點35分報11.58元。

然而，和鉑醫藥昨日暗盤表現亦未見理想，雖然高開17%，報14.5元，最高曾見16元，但後繼乏力，低見11.84元，暗盤收市報12.34元，跌0.3%。該股是次發行約1.38億股，公開發售部份錄超購77.54倍，國際發售初步可供認購的發售股份總數約8倍。

藍月亮6993擬以上限定價 超額認購逾300倍 凍資逾2900億，想知詳情請按：【下一頁】

此外，和鉑醫藥以招股價中間價12.38元，招股價介乎11.7至12.92元，一手1,000股，中籤率為10%，需認購20手方能穩獲一手；聯席保薦人為摩根士丹利、美國銀行及中信證券。

是次上市引入了9個基石投資者，包括Black Rock Funds、HBM Health、高瓴資本、Hudson Bay Capital及Octagon Investments、安瀾資本投資、3W、奧博資本與君聯資本，已認購合共5,761.2萬股發售股份，合共相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約7.5%。

華潤萬象生活1209首日掛牌 收市升26% 一手帳面賺1140元，想知詳情請按：【下一頁】

集資所得約37%將用於研發核心產品HBM9161及HBM9036；約23%用於開發支柱資產HBM4003、註冊備案及潛在商業化；約15%用於其他候選藥物的研發；約12%用於和鉑抗體平台產生的創新型分子發現及合作項目；約5%用以改進平台技術；餘下約8%為一般營運資金。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

和鉑醫藥—B（02142） 香港股票

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