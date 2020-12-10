【數碼黃金】摩通料未來資金轉投比特幣利淡金價　惟「鱷王」達里奧仍偏好黃金

▲ 摩通認為，比特幣將分散黃金作為避險資產的作用。

聯儲局貨幣寬鬆政策持續，投資界普遍看淡美元前景。而要對沖美元貶值風險，除了一直獲市場認可的黃金以外，今年比特幣的表現亦跑贏一眾資產。摩根大通最近亦發表報告，預計未來會有更多的機構投資者加倉比特幣，中長期而言，黃金或會因為避險作用被分散而面臨風險。

摩根大通量化分析師包Nikolaos Panigirtzoglou表示，自10月份以來，資金已大量湧入比特幣基金和黃金中，這種趨勢將長期持續下去，因為更多的機構投資者增持比特幣。「 機構投資者 才剛剛開始購買 比特幣 ；至於黃金，機構投資者早已經建倉。」

摩根大通的數據顯示，自10月以來，受到機構歡迎的上市證券比特幣信託基金「Grayscale Bitcoin Trust（美︰GBTC）」已流入近20億美元，而黃金ETF則流出了70億美元。 該行指出，比特幣僅佔家族辦公室資產的0.18％，而黃金ETF僅為3.3％，料未來將有數十億美元資從黃金轉至 比特幣 將。

不過，摩通表示，從短期來看，比特幣價格很有可能已經過高，其技術走勢訊號亦已轉差。

鱷王褪軚改看好比特幣 惟仍偏愛黃金

過去多次質疑比特幣價值，有「鱷王」之稱的橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）最新對比特幣的看法軟化。他昨日在網上討論區1Reddit 接受網民發問，被問及對比特幣的看法時，達里奧稱，比特幣和部分數碼貨幣在近10年發展成「類似黃金的另類資產」，如同黃金具供應限制，同時具有持有流動性，而不似地產物業。

達里奧依然認為黃金價值較比特幣更可取，因為他「傾向持有央行願意持有，並且想要交易時具有交換價值的東西」，但投資比特幣可似投資股票等資產，作為另類資產。

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編輯︰侯景成