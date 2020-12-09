【金價走勢】現貨黃金挫25美元　重回1845美元　資金押注金礦股期權

▲ 金價回吐，惟資金押注金礦股反彈。

疫苗消息及美國紓困法案突破，市場避險情緒再度降溫。黃金價格回吐，現貨金價挫1.3%或25美元，每安士報1845美元。惟有華爾街分析師表示，從金礦股等相關期權倉位及資金流來看，近期有不少投資者正在重返黃金市場。

Optimize Advisors總監Michael Khouw 表示，從全球最大黃金礦商Newmon（美︰NEM）的期權交易數據來看，現時認購期權與認沽期權的倉位比例約為2.5比1，反映投資者正押注金價。

不少投資者會選擇買入金礦股而非直接買入黃金，皆因金礦股的「Beta值」較高。在營運桿效應下，當金價上漲時，金礦股的升幅百分比會多過商品黃金。然而，金礦股本身會受金價以外的因素，如大市表現、企業業績等因素影響，有額外的風險。

按照目前活躍期權合約來看，投資者預估Newmont在1月到認購期權的回報率至少為8%。Newmont股價因11月黃金調整而跟隨回吐，然而該股在2020年仍累漲逾四成。

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編輯︰侯景成