【新股IPO】生科股加科思1167擁星級投資者及創始人　認購前五大關鍵不可不知

▲ 加科思1167自成立以來未有盈利。

未有盈利生物科技股再添一員，加科思 （新上市編號：01167） 是專注於癌症治療的臨床階段製藥公司，一手入場費僅4242元，為今年上市生科股中，入場門檻較低的公司。加科思於北京及美國波士頓均有實驗室，產品研發管線有16項，公司自成立以來未有盈利，但癌症治療市場廣闊，前景具憧憬。考慮認購加科思前，可參考以下數大關鍵。

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1. 加科思上市前投資者粒粒皆星

星級投資者啟明創投、高瓴資本均為加科思上市前投資者，在台灣擁有豐富的藥品生產及銷售經驗的晟德大藥廠（台：4123）也是股東之一。近年高瓴資本於新股市場戰績彪炳，有高瓴資本加持的新股，大部分都表現強勁，當中包括首掛升近1倍的康基醫療 （09997） ，剛納入科指、上市以來累升逾2.6倍的明源雲 （00909） ，高瓴資本也有沾手。

2. 創始人王印祥為行內星級

加科思創始人、董事長兼首席執行官王印祥畢業於美國阿肯色大學醫學院，曾先後在美國耶魯大學分子生物物理和生物化學從事博士後研究，在製藥行業擁有逾20年成功經驗。王印祥創立加科思前，於2003年共同創立貝達藥業（深：300558）。王印祥領導貝達藥業的研發職能部門並在鹽酸埃克替尼（凱美納）的開發及商業化方面擁有經驗，此為首款完全在中國開發並於2011年獲得國家藥監局批准的小分子抗癌藥物。

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3. 加科思暫未有產品獲准商業銷售、連年虧損

加科思的產品尚未獲准進行商業銷售，亦未有從產品銷售產生任何收入，公司自成立以來持續虧損。2018及2019年的虧損分別為1.56億元人民幣及4.26億元人民幣，今年上半年虧損8.11億元人民幣。虧損主要來自研發開支、行政開支及具優先權的金融工具的公允價值虧損。加科思預計，在可預見的將來將繼續產生淨虧損，且可能無法實現或維持盈利。

4. 專注於創新腫瘤療法的自主發現和開發

加科思產品研發管線有16項，核心藥物開發項目包括兩個臨床階段的變構SHP2抑制劑（JAB-3068及JAB-3312），其中JAB-3068已進入IIa期，為第二個獲得美國FDA研究用新藥（IND）批准進入臨床開發的SHP2抑制劑候選藥物。加科思計劃在美國及中國針對多種實體瘤開展全球I/IIa期試驗，以評估SHP2抑制劑作為單藥療法或分別與PD-1抗體、MEK抑制劑和KRAS G12C抑制劑聯合使用的效果。

▲ 加科思產品研發管線有16項。

截至可行日期，針對核心產品JAB-3068，在澳大利亞擁有一項獲授予的專利、在台灣擁有一項獲授予的專利、在日本擁有一項獲授予的專利及14項專利申請；而JAB-3068在中國、美國等主要市場的關鍵專利申請仍未獲批。

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5. 與AbbVie達成全球戰略合作

加科思已與美國生物技術公司AbbVie達成全球戰略合作，以全球化發展和商業化SHP2抑製劑，包括JAB-3068及JAB-3312。加科思繼續進行JAB-3068及JAB-3312的早期全球臨床試驗，AbbVie將支付研發開支。於完成早期全球臨床試驗後，AbbVie將承擔在全球範圍內（相關地區除外）開發及商業化這兩種候選藥物的責任。

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編輯：陳韻妍