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【大行點睇】大和重申對科網股正面看法 7大相關股最新評級和目標價一覽

股樓投資 23:40 2020/12/09

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大和發表報告，指出近期各地多個愈趨普及的網上消費趨勢，包括在疫情下，內地家長及學生更流行接受網上教育，消費者透過即時直播購物，取得更佳的購物體驗，以及各地封關下，傾向留在國內旅行。至於不少內地科企都有經營業務的東南亞，當地網購平台成交金額則出現強勁增長。

【2021展望】野村建議明年 加碼中資股減持本地股 推薦13隻中港首選股票   詳情請看【下一頁

【2021展望】交銀國際料恒指明年試3萬2 價值股跑贏增長股 推薦12隻行業首選股   詳情請看【下一頁

因應上述現象，大和重申對內地科網行業保持正面看法，受益於消費者消費習慣改變的產業，如網遊和電商的相關股，俱可留意。該行除列出7大科網股的最新評級及目標價，更列出當中4隻股份為首選股。

大和最新首選科技股、評級和目標價一覽：

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撰文 : 李尚毅

經濟

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