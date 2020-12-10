【開市9點半】新股年尾勁開狂歡派對　 Pop Mart基金暗盤價爆升1.5倍

（1）焦點新股浪接浪掛牌，Pop Mart（泡泡瑪特，新上市編號：09992） 今日公布公開認購分配結果，專業機構投資者昨日（9日）則已率先開始就Pop Mart股份場外暗盤交易。據了解，Pop Mart暗盤一度較招股價38.5元高152%，以場外暗盤成交價97元計，一手Pop Mart帳面勁賺11700元。

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【新股IPO】泡泡瑪特9992機構暗盤價見97元、高招股價152% 一手賺逾萬元

（2）除了Pop Mart，極受投資者關注的新股還有藍月亮 （新上市編號：06993） 。藍月亮經已截止招股，市場消息指，藍月亮公開發售超購逾300倍，凍資逾2900億元，擬上限定價。

【新股IPO】藍月亮6993公開發售超購逾300倍、凍資逾2900億 擬上限定價

（3）年底新股市場熱鬧非凡，現時仍可供認購的新股，不得不提內地小型家電製造商Vesync （新上市編號：02148） ，考慮認購Vesync前，可留意五大關鍵。

【新股IPO】小家電股Vesync2148擁「宅經濟」概念 認購前五大關鍵不可不知

（4）新股氣氛暢旺，但今日正式掛牌的和鉑醫藥 （新上市編號：02142） ，暗盤早段爆升近3成後，遭資金反高潮拋售，其輝立暗盤價更倒跌，意味透過輝立認購的投資者，每手由最多賺3680元變倒輸40元。

【新股IPO】和鉑醫藥2142、領地6999暗盤皆失色 和鉑醫藥由最多賺3620元變倒蝕40元

（5）除了新股，長者亦可留意銀色債券。銀色債券周五（11日）將正式截止認購。中銀香港及滙豐均指，至今累積認購金額超越過往4批銀債的總和。

【銀色債券】銀債認購倒數3日 中銀、滙豐：認購額超過往4批總和

（6）富瑞股票策略全球主管Christopher Wood與團隊發表報告，唱好明年亞洲經濟，並料周期股和價值股有能力追上，整體潛在升幅有約15%，繼而點名推薦6隻值得由明年初起持有的股份。

【大行點睇？】富瑞Christopher Wood點名6隻明年首選港股 料亞洲經濟「亮麗反彈」

（7）Google熱搜榜中，美國大選一如預期，是年內Google最多人熱搜的關鍵字，而港視 （01137） 旗下網購平台HKTVmall成功榮登熱爆關鍵字榜排名第二名，今年以來，港視股價勁升2.6倍。

【Google熱門搜尋榜】網民熱搜HKTVmall 港視股價今年累升2.6倍

（8）追息族注意，素來擅打高息牌的中小銀行，昨居然無懼一個月港元拆息經歷11連升，狠削港元定期存款息率。

【港元定期存款】港元定存息最高6厘 撼贏銀債3.5厘包底息

（9）港鐵 （00066） 表示，為配合政府的 「加強化驗室監察計劃」，由今日（周四，10日）起在10個港鐵站自動派發的樣本收集包，將由原本的1萬個，增至共約14000個，供市民領取。

【新冠肺炎】港鐵檢測樣本包派發量增至1.4萬個 10個車站派發機領取

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。