  • 19°C
香港時間 : 20201210日 (四) 07:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】新股年尾勁開狂歡派對　 Pop Mart基金暗盤價爆升1.5倍

股市 07:00 2020/12/10

分享：

（1）焦點新股浪接浪掛牌，Pop Mart（泡泡瑪特，新上市編號：09992） 今日公布公開認購分配結果，專業機構投資者昨日（9日）則已率先開始就Pop Mart股份場外暗盤交易。據了解，Pop Mart暗盤一度較招股價38.5元高152%，以場外暗盤成交價97元計，一手Pop Mart帳面勁賺11700元。

 

即睇開市9點半重點：

 

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

【新股IPO】泡泡瑪特9992機構暗盤價見97元、高招股價152%　一手賺逾萬元

（2）除了Pop Mart，極受投資者關注的新股還有藍月亮 （新上市編號：06993） 。藍月亮經已截止招股，市場消息指，藍月亮公開發售超購逾300倍，凍資逾2900億元，擬上限定價。

【新股IPO】藍月亮6993公開發售超購逾300倍、凍資逾2900億　擬上限定價

（3）年底新股市場熱鬧非凡，現時仍可供認購的新股，不得不提內地小型家電製造商Vesync  （新上市編號：02148） ，考慮認購Vesync前，可留意五大關鍵。

【新股IPO】小家電股Vesync2148擁「宅經濟」概念　認購前五大關鍵不可不知

（4）新股氣氛暢旺，但今日正式掛牌的和鉑醫藥 （新上市編號：02142） ，暗盤早段爆升近3成後，遭資金反高潮拋售，其輝立暗盤價更倒跌，意味透過輝立認購的投資者，每手由最多賺3680元變倒輸40元。

【新股IPO】和鉑醫藥2142、領地6999暗盤皆失色　和鉑醫藥由最多賺3620元變倒蝕40元

（5）除了新股，長者亦可留意銀色債券。銀色債券周五（11日）將正式截止認購。中銀香港及滙豐均指，至今累積認購金額超越過往4批銀債的總和。

【銀色債券】銀債認購倒數3日 中銀、滙豐：認購額超過往4批總和

（6）富瑞股票策略全球主管Christopher Wood與團隊發表報告，唱好明年亞洲經濟，並料周期股和價值股有能力追上，整體潛在升幅有約15%，繼而點名推薦6隻值得由明年初起持有的股份。

【大行點睇？】富瑞Christopher Wood點名6隻明年首選港股　料亞洲經濟「亮麗反彈」

（7）Google熱搜榜中，美國大選一如預期，是年內Google最多人熱搜的關鍵字，而港視  （01137）  旗下網購平台HKTVmall成功榮登熱爆關鍵字榜排名第二名，今年以來，港視股價勁升2.6倍。

【Google熱門搜尋榜】網民熱搜HKTVmall　港視股價今年累升2.6倍

（8）追息族注意，素來擅打高息牌的中小銀行，昨居然無懼一個月港元拆息經歷11連升，狠削港元定期存款息率。

【港元定期存款】港元定存息最高6厘 撼贏銀債3.5厘包底息

（9）港鐵  （00066）  表示，為配合政府的 「加強化驗室監察計劃」，由今日（周四，10日）起在10個港鐵站自動派發的樣本收集包，將由原本的1萬個，增至共約14000個，供市民領取。

【新冠肺炎】港鐵檢測樣本包派發量增至1.4萬個　10個車站派發機領取

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】華潤萬象暗盤勁過京東健康　可重演首掛升5成？
2020/12/09
【開市9點半】華潤萬象暗盤勁過京東健康　可重演首掛升5成？
【開市9點半】京東健康暗盤升近3成　專家話可長揸？
2020/12/08
【開市9點半】京東健康暗盤升近3成　專家話可長揸？
【開市9點半】藍月亮招股市場嫌太貴？　京東健康今收市後暗盤　專家料升2至3成
2020/12/07
【開市9點半】藍月亮招股市場嫌太貴？　京東健康今收市後暗盤　專家料升2至3成
【開市9點半】藍月亮有中國P&G稱譽　專家料IPO認購反應超京東健康
2020/12/04
【開市9點半】藍月亮有中國P&G稱譽　專家料IPO認購反應超京東健康
【開市9點半】滙豐ADR越43關　高盛料明年2021年周期股百花齊放
2020/12/03
【開市9點半】滙豐ADR越43關　高盛料明年2021年周期股百花齊放
香港股票 泡泡瑪特（09992） 債券 基金 網購平台 潛在升幅 港鐵 HKTV 港鐵 銀色債券

上一篇文章

【新股IPO】泡泡瑪特9992近48萬人認購　超購355倍一手中籤率15%（附分配結果）

下一篇文章

【大行點睇？】富瑞Christopher Wood點名6隻明年首選港股　料亞洲經濟「亮麗反彈」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】云想科技2131乘短視頻浪潮重生　認購前五大要點不可不知
【新股IPO】云想科技2131乘短視頻浪潮重生　認購前五大要點不可不知
【新股IPO】藍月亮6993公開發售超購逾300倍、凍資逾2900億　擬上限定價
【新股IPO】藍月亮6993公開發售超購逾300倍、凍資逾2900億　擬上限定價
【新股IPO】云想科技2131正在招股 孖展暫錄73.9億、超購51倍（不斷更新）
【新股IPO】云想科技2131正在招股 孖展暫錄73.9億、超購51倍（不斷更新）
【迪士尼抽獎】香港迪士尼「FUN享奇妙夢想」大抽獎名單公布（附得獎連結）
【迪士尼抽獎】香港迪士尼「FUN享奇妙夢想」大抽獎名單公布（附得獎連結）
【新股IPO】泡泡瑪特9992機構暗盤價見97元、高招股價152%　一手賺逾萬元
【新股IPO】泡泡瑪特9992機構暗盤價見97元、高招股價152%　一手賺逾萬元
【限聚令收緊】食肆6時後禁堂食凌晨起生效、健身室關閉　違強制檢測禁足令可囚半年（附最新措施重點）
【限聚令收緊】食肆6時後禁堂食凌晨起生效、健身室關閉　違強制檢測禁足令可囚半年（附最新措施重點）