【美股焦點】「美版美團」DoorDash上市　華裔CEO身家暴漲躋身百億富豪

▲ DoorDash華裔創始人兼CEO徐迅（Tony Xu）成為百億富豪。

美國最大外賣配送平台DoorDash（美︰DASH）周三（9日）正式掛牌，其IPO發行定價為 102美元，遠高於此前的定價範圍。 DoorDash的估值亦達390億美元， 公司華裔創始人兼CEO徐迅 （Tony Xu）的 身家亦隨之暴漲，躋身百億富豪之列。

招股書顯示，DoorDash有三類具有不同投票權的股票。A類普通股將授予所有者每股一票的投票權，B類股票將附帶每股20票，C類股票不具備投票權。其中，公司創始人兼首席執行官徐迅以41.6%的比例持有B類股多數股權，其他兩位聯合創始人Andy Fang和Stanley Tang則分別持股39.3%和39.1%。

如果按照102美元的IPO價格計算，那麼徐迅持有的1488萬股B類股價值達15億美元（117億港元）。

▲ DoorDash行政總裁徐迅

2013年成立DoorDash前身

徐迅出生於南京，5歲時就跟隨家人移居美國。他在加州大學伯克利分校拿到了工業工程與運籌學的本科學位，之後又進入史丹福大學商學院學習，並在2013年商學院畢業後，與另外兩位拍檔Andy Fang及Stanley Tang建立了DoorDash的前身「paloaltodelivery.com」。

網站的第一單生意是，是來自附近一家泰國餐館，一位顧客網上點了泰式大蝦炒粉和泰式春捲。徐迅及其他拍檔接到訂單後，隨即開着本田車把外賣送到了顧客手中。

幾天后，網站的業務量飛速上漲，他們也成為了斯坦福大學的外賣服務站點。按照徐迅的話說，在最初的半年，他們幾乎每天都接到訂單。為了餐廳願意向平台支付佣金，徐迅團隊最初通過App聯繫到了8家商場，並擴散至其他商家。而考慮到送餐高峰時段有限，僱傭臨時工而非全職員工才是最合理的選擇。

創業並不容易，外賣平台也是如此，在創立DoorDash之初團隊面對着三大問問題︰「客戶願意付5美元的外賣費嗎？飯店願意付給平台一定比例的錢嗎？外賣員願意接受這樣的工資嗎？」

徐迅表示，雖然外賣平台看上去是一個相當簡單的商業計劃，但是以上正是他們在一開始就需要想明白的問題。

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編輯︰侯景成