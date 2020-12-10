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【大行點睇？】富瑞Christopher Wood點名6隻明年首選港股　料亞洲經濟「亮麗反彈」

股市 06:50 2020/12/10

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Christopher Wood預期，各國央行貨幣政策仍會維持寬鬆，連同環球貿易活動恢復和疫苗憧憬，亞洲經濟明年可展現「亮麗的反彈（a sharp rebound）」

港股收爐在即，部分炒家或趨觀望，恒指近來持續在26000點至27000點附近徘徊。不過，大行對明年市況看法仍然樂觀，富瑞股票策略全球主管Christopher Wood更與團隊發表報告，唱好明年亞洲經濟，並料周期股和價值股有能力追上，整體潛在升幅有約15%，繼而點名推薦6隻值得由明年初起持有的股份。

點擊細看Christopher Wood推薦6大股份

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針對明年亞洲股市走勢，Christopher Wood預期，各國央行貨幣政策仍會維持寬鬆，連同環球貿易活動恢復和疫苗憧憬，亞洲經濟明年可展現「亮麗的反彈（a sharp rebound）」，周期與價值股整體升幅更可以達到15%。富瑞予非互聯網科技、金融、資源行業明年首季「增持」評級，一向被視為防守性甚高的互聯網及必需消費品股則予「減持」評級，其中互聯網的監管風險才籠罩。

到了明年第二至三季，考慮到經濟復甦速度加快，富瑞預期非必需消費品股可接力跑上，與非互聯網科技股齊獲「增持」評級。到了末季，富瑞才因應債務壓力憂慮加劇，重予互聯網股「增持」評級。

編輯：莫亦熙

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