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【美股焦點】波音737 Max停飛20個月後在巴西復飛 波音盤前升1%

股市 21:22 2020/12/09

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波音737 Max因空難事故停飛20個月後，今日在巴西正式復飛。

波音公司（Boeing，美：BA）旗下737 Max因兩宗致命墜機意外停飛超過20個月後，首班波音737 Max商業航班今日（9日）在巴西正式復飛，由聖保羅飛往南部城市阿雷格里港，該航班為巴西第二大航空公司高爾航空（Gol）航班。波音美股盤前升1%。

波音737 Max在2018年、2019年分別發生兩宗空難事件，共導致346人死亡，其後遭多國勒令停飛。波音此後對737 Max進行改進，包括更新飛行控制軟件、改進機型設計等。美國聯邦航空管理局（FAA）上月解除對波音737 Max的禁飛令；巴西航空局上月也表示，只要滿足要求，將允許波音737 Max恢復飛行。

不過在737 Max復飛同時，維珍澳洲航空宣佈對737 Max訂單進行重組，包括取消23架737 Max訂單，25架Max的交付時間則推遲至2023年中期。

波音亦透露，上月合共有88架737 Max訂單被取消，取消訂單數量再次超過訂購數量。

相關文章：

【美股焦點】歐洲監管機構明年一月或允許波音737 MAX復飛　波音盤前升3%

【美股焦點】波音737 Max正式獲批復飛　股價漲逾3%

編輯：陳健婷

美股 波音（Boeing，美：BA） 聖保羅 美國 維珍澳洲航空 空難 美國聯邦航空管理局 航空 巴西 波音

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