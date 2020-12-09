【大灣區生活】廣州地鐵擬延至港珠澳大橋口岸　由廣州南沙通往珠海人工島

《粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃》今年7月底獲國家發改委批覆實施。據內地傳媒報道，批覆計劃近期實施項目包括4條地鐵線路，其中一條為廣州南沙至珠海（中山）城際（廣州地鐵18號線南延段)，廣州地鐵18號線南延段將分成主線和支線，主線通往珠海，支線往中山，目前正研究接入港珠澳大橋人工島口岸，實現一線連通穗港澳。

據廣州日報報道，廣州地鐵正就大灣區城際廣州都市圈線路（廣州段）場站綜合體前期研究項目進行公開招標，招標文件透露了4條地鐵線的走向和設站規劃。4條線路分別為：南沙至珠海（中山）城際（18號線南延段)、廣州東至花都天貴城際（18號線北延段） 、芳村至白雲機場城際（22號線北延段）、佛山經廣州至東莞城際（28號線）。

報道指，文件用了「廣州都市圈線路」的表述，相比之前稱為市域快線、高速地鐵等字眼，有參考日本東京的感覺。因東京不僅市內地鐵網絡密集，還有穿梭市區、通往近郊以及往其他城市的鐵路。廣州地鐵日前表示，將構建以廣州為中心、輻射周邊6市的1小時軌道經濟和生活通勤圈，搭建與深圳都市圈的快速通勤軌道交通；而將概念現實化，就是要新增時速160公里以上的「都市圈線路」，連接周邊城市，實現「一張網、一張票、一串城」。

【大灣區生活】中國網警：出租充電器或內藏木馬程式 插入手機即盜取個人信息，請看【下一頁】

據10月底相關招標披露的《廣州鐵路樞紐總平面布置圖》，廣州地鐵18號線南延段經過十六湧後，將在中山市翠亨新區設站。其後線路分叉，主線前往珠海，支線進入中山市區。18號線南延段的另一個終點，為港珠澳大橋珠海公路口岸的人工島。珠海市自然資源局近日就此公開招標，研究規劃方案。

▲ 圖中淺紫色為廣州地鐵18號線。（廣州日報圖片）

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉