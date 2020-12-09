【新股IPO】小家電股Vesync2148擁「宅經濟」概念　認購前五大關鍵不可不知

▲ Vesync2148認購前的五大不可不知。

年底新股市場熱鬧非凡，新股齊齊招股。內地小型家電製造商Vesync （新上市編號：02148） 正在招股，公司旗下有三大品牌Levoit、Etekcity、Cosori，均銷售產品為各類小型家用電器，Vesync的家電產品以亞馬遜為核心的線上銷售渠道，主要銷往北美、歐洲及日本等市場。參考同類股份JS環球生活 （01694） 上市飆高，Vesync能否複製走勢？考慮認購Vesync前，可留意以下五大關鍵。

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1.高瓴參與基投

投資了藍月亮 （新上市編號：06993） 十年的高瓴資本，同時也是Vesync的基礎投資者，高瓴持有約8.8%股份，涉及5933萬美元（約4.6億港元）。

2.旗下三品牌覆蓋小家電各品類 產品主銷歐美

Vesync主打小型家電產品，旗下有三個子品牌Levoit、Etekcity、Cosori，覆蓋各個品類。Levoit針對改善家居環境的電器，明星產品為空氣淨化器；Etekcity主要為智能小家電、健康監測設備、戶外娛樂及個人護理產品，明星產品為廚房秤、體重秤等；而Cosori主要為廚房電器及餐飲永居，明星產品為空氣炸鍋、烤箱。榨汁機等。

公司在2018年至2019年，有近80%的收益來自北美，來自歐洲的收益超過10%，但來自亞洲的收益未超過1%。於2019年美國市場就通過亞馬遜渠道的零售額而言排名第三，通過所有在綫渠道產生的零售額而言排名第五，在綫渠道市場份額為3.8%。2019年在美國通過亞馬遜產生的零售額而言，Vesync的空氣淨化器於其類別中排名第一，空氣炸鍋於其類別中排名第二。

圖看Vesync旗下品牌家電

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3.依賴亞馬遜 銷售渠道單一

自2017年，Vesync加入亞馬遜賣家計劃「Vendor Central」，銷售額從2017年至2019年，由717.3萬美元增長至8728.4萬美元。 2020年Vendor Central計劃下銷售額達到7912.5萬美元，按年增長1.56倍。

Vesync依賴綫上銷售，尤其是亞馬遜平台。於2017年、2018年及2019年以及截至2020年6月底止，公司從亞馬遜獲得的收入分別約為8470萬美元、1.44億美元、1.71億美元及1.25億美元，總收入佔比分別高達99.4%、99.3%、99.2%及96.5%。

4.疫情下「宅經濟」發力收入大增

招股書披露，2017年至2019年期間，收益分別為8521萬美元、1.45億美元以及1.72億美元。溢利分別為186.7萬美元、436.1萬美元以及637.2萬美元。

值得注意的是，截至2020年6月底止，公司上半財年的收益按年大幅增加71.7%至1.293億美元。純利則按年增長1025%至2250萬美元。主要由於疫情下「宅經濟」開始發力，綫下銷售渠道受到不同程度阻礙，Vesync的收益開始爆發式增長。

5.毛利率水平超過40%

Vesync產品定位高端路綫，2017年、2018年及2019年以及截至2020年6月底止，毛利率水平保持相對穩定，分別為約40.7%、38.5%、39.1%及47.8% 。

在2020年上半年，公司Seller Central計劃的毛利率大幅提升9.2個百分點，原因為通過Seller Central計劃在美國以外的國家銷售的高端產品類別中，家居環境電器及廚房電器及餐飲用具的優質產品類別比例較高。當中，家具環境電器實現銷售額5978.5萬美元，銷售毛利率為51.1%，廚房電器及餐飲用具實現銷售額3914.5萬美元，銷售毛利率48.2%，綜合毛利率均高於平均水平。

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編輯：陳華