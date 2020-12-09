【BNO移民】市場憧憬脫歐終破冰 花旗料英鎊重上1.42

▲ 本周四（12月10日）為「超級星期四」，美資大行花旗憧憬英國脫歐終達成協議。

市場憧憬英國與歐盟就脫歐爭拗快將拍板，終有驚無險破冰，不會出現硬脫歐的亂局，而大行如花旗亦估計，雙方達成初步共識，長綫看好英鎊的走勢，料一年後重上1.37；長遠更有望挑戰1.42新高。如以現滙約為1.34，而長綫又試衝至1.42，即約有6%的潛在升幅。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧今天（12月9日）預計，未來3個月英鎊兌美元預測為1.32；至於半年至12個月則為1.37；長線更有望挑戰1.42。

黃栢寧解釋，早前英國與歐盟就北愛邊界問題達成原則性共識，加上英國計劃撤銷內部市場法案的爭議部分，相信將有助重建雙方互信，基本預測仍然相信英國與歐盟將達成零關稅自由貿易協議。

本來英國經濟已漸呈拐點，不算太差，疫苗又有突破；適逢歲晚收爐，滙市例淡；但全球聚焦明天（12月10日）堪稱的「超級星期四」，皆因歐洲有兩件關鍵大事快將發生，包括︰

（1）歐洲央行議息及歐盟會議，為英國脫歐作最後死綫談判大限，市場憧憬明天破冰「傾掂數」；（2）歐洲央行議息，外電指或再在疫情嚴峻下，再加碼放水（QE）逾5,000億歐元，冀力救經濟。

本來英國與歐盟已於本周日（12月6日）重開脫歐談判，外電指暫仍陷膠著，明天再作磋商；但好友已偷步掃英鎊，現滙搶升至1.345。

南商7天英鎊定存 享10厘高息

專家建議，對英鎊有需要者不妨在現水位小注低吸，再開立定存先賺息，市面「高息王」是南商7天短存享10厘；而龍頭滙豐（HSBC）亦不乏逾9厘選擇；中銀香港 （02388） 也有8.8厘。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享預計，英鎊由現時至年底約於1.3到1.35上落，視乎脫歐進程，但相信硬脫歐機會不大，或在聖誕前「傾掂數」；明年鎊滙的向為1.32至1.37。

東亞銀行 （00023） 高級外滙市場策略師葉澤恆不約而同認為，無序脫歐的風險已驟減；相信英歐望解決脫歐後，可各自專注抗疫。

華僑永亨經濟師李若凡表示，英鎊最近曾衝上1.35的去年底以來最高水平，各界寄望英歐的分歧漸收窄；然而，捕魚權等癥結暫未化解，遂料未來兩周英鎊如過山車甚波動，支持位為1.25，阻力區在1.35；兌港元或考驗9.6891至10.464區間。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪