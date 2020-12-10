【樓市現象】收租客趁市亂群起入市 投資者457萬購映御減價逾9%開放式戶

本港疫情持續嚴峻，業主持貨心態轉弱，部份放盤提供更大議價空間，不少準買家趁機入市，更有不少為投資者購入單位作收租用途。

利嘉閣地產分行經理陳奕熙表示，該行新近促成元朗映御1座中層B室的二手成交，單位實用面積約304平方呎，開放式設計，座向南，望開揚市中心景致。單位由今年3月開始放盤，原業主開價500萬元，獲一名區內投資客洽購，經議價後減價43萬元或約8.6%，最後以457萬元成功沽出，折合實用面積呎價約15,033元，屬市價成交。

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據悉，原業主於2016年3月，以約356萬元購入上述單位，持貨4年，現轉手帳面獲利約101萬元，物業升值約28%。陳奕熙補充，而上述為映御最新一宗二手成交個案。屋苑現時有約55個單位放售，叫價由450萬元起。

深水埗單幢物業晉嶺也錄得投資者入市個案，中原地產級分行經理吳家俊表示，晉嶺低層B室，實用面積217平方呎，屬開放式單位，擁梗廚，向東開揚市景，現連同租約以438萬元成交，折合實用呎價20,184元。

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吳家俊指，新買家為外區投資收租客，看好市區小型單位租金回報，見上址現時月租1.1萬元，入市即可享3厘回報，即拍板入市作長線投資收租用途。據了解，原業主於2013年以360萬元一手買入單位，持貨7年，現沽貨賬面獲利78萬元離場，單位期內升值22%。

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記者：陳詠妍