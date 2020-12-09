  • 20°C
香港時間 : 20201209日 (三) 21:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能聯誼】日本政府豪灑1.5億　用AI系統助市民尋伴侶

科技 21:00 2020/12/09

分享：

近日日本政府特意花上20億日圓（約1.5億港元），在全國引入人工智能（AI）系統，推出婚介服務「AI愛」。

日本高齡化現象持續，為鼓勵市民尋找合適伴侶，提升生育率，近日日本政府特意花上20億日圓（約1.5億港元），在全國引入人工智能（AI）系統，推出婚介服務「AI愛」。AI系統會根據雙方的潛在默契度進行推薦，提升「聯誼相親」成功率。

【販賣假身份】外國網站人工智能技術偽造假相片身分　僅售23港元一個

【大數據分析】基因測序檢測數據分析需求大　AWS推進階數據處理服務

據日本媒體讀賣新聞報道指，日本政府投入20億日圓導入AI婚介服務系統。參與的民眾需要透過手機 App回答逾百條問題，讓AI能識別用戶的興趣及價值觀，非傳統相親只強調收入或年紀。系統根據大數據裡的資料自動規劃，並向用戶推薦可能會有好感的對象。

資料顯示，目前日本福井縣、埼玉縣等10個縣，已經引入AI愛。其中埼玉縣去年就有38對情侶透過政府婚介服務而結婚，當中透過AI推薦而成功配對的情侶則有21對，成功率達55%。而政府AI婚介服務費，則用約1萬至2萬日圓（約745港元至1500港元），費用約民間婚姻介紹所的十分之一，亦是這項官方計畫的賣點。

交友app |「Facebook Dating」功能正式登錄歐洲　共支援50個國家及地區

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【網絡安全】交友平台Grindr存漏洞 密碼被輕易破解 　
2020/10/05
【網絡安全】交友平台Grindr存漏洞 密碼被輕易破解 　
Tinder等交友App遭封鎖　被控含不道德内容
2020/09/02
Tinder等交友App遭封鎖　被控含不道德内容
【Tesla交友】Tesla車主專享　「Tesla Dating」交友App登場
2020/08/21
【Tesla交友】Tesla車主專享　「Tesla Dating」交友App登場
【疫情交友】Tinder推視像通話功能　方便在家交友
2020/07/10
【疫情交友】Tinder推視像通話功能　方便在家交友
人工智能 智能服務 服務 結婚 媒體 日圓 福井 日本 大數據

下一篇文章

【每日焦點】華為出招推動無現金社會　WhatsApp拓電商市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電子支付】華為夥八達通　Smart Octopus正式登陸Huawei Pay（附安裝教學）
【電子支付】華為夥八達通　Smart Octopus正式登陸Huawei Pay（附安裝教學）
蘋果驚喜發布AirPods Max　定價4,599元、5款顏色選擇
蘋果驚喜發布AirPods Max　定價4,599元、5款顏色選擇
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【每日焦點】傳蘋果正研發下一代M1晶片　LG未來將重點發展高階產品
【每日焦點】傳蘋果正研發下一代M1晶片　LG未來將重點發展高階產品
【科技抗疫】加州推智能手機防疫工具　專家質疑採用率偏低
【科技抗疫】加州推智能手機防疫工具　專家質疑採用率偏低
【WhatsApp新功能】WhatsApp跟隨Facebook腳步　正式加入網購功能
【WhatsApp新功能】WhatsApp跟隨Facebook腳步　正式加入網購功能