【智能聯誼】日本政府豪灑1.5億　用AI系統助市民尋伴侶

▲ 近日日本政府特意花上20億日圓（約1.5億港元），在全國引入人工智能（AI）系統，推出婚介服務「AI愛」。

日本高齡化現象持續，為鼓勵市民尋找合適伴侶，提升生育率，近日日本政府特意花上20億日圓（約1.5億港元），在全國引入人工智能（AI）系統，推出婚介服務「AI愛」。AI系統會根據雙方的潛在默契度進行推薦，提升「聯誼相親」成功率。

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據日本媒體讀賣新聞報道指，日本政府投入20億日圓導入AI婚介服務系統。參與的民眾需要透過手機 App回答逾百條問題，讓AI能識別用戶的興趣及價值觀，非傳統相親只強調收入或年紀。系統根據大數據裡的資料自動規劃，並向用戶推薦可能會有好感的對象。

資料顯示，目前日本福井縣、埼玉縣等10個縣，已經引入AI愛。其中埼玉縣去年就有38對情侶透過政府婚介服務而結婚，當中透過AI推薦而成功配對的情侶則有21對，成功率達55%。而政府AI婚介服務費，則用約1萬至2萬日圓（約745港元至1500港元），費用約民間婚姻介紹所的十分之一，亦是這項官方計畫的賣點。

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責任編輯：曾曉汶