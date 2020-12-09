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橙天嘉禾娛樂擬合併mm2星馬影城業務

股市 20:23 2020/12/09

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橙天嘉禾於新加坡以「嘉華」品牌經營13家影城。

橙天嘉禾娛樂 （01132） 公布，就新加坡之城業務與mm2 Asia於新加坡及馬來西亞的影城業務潛在合併，訂立框架協議。潛在合併的主要條款為橙天嘉禾將引入一名或多名新投資者向合併業務注資。

橙天嘉禾於新加坡以「嘉華」品牌經營13家影城，進行電影發行、銀幕廣告，以及擁有及經營影城業務。mm2則透過mm CONNECT進行銀幕廣告以及擁有及經營影城業務。

mm Connect於新加坡以「Cathay」品牌經營8家影城，於馬來西亞以「Cathay Cineplexes Malaysia」、「Mega Cinemas」及「Lotus Fivestar」品牌經營14家影城。mm2亦經營電影發行業務及在線串流業。

橙天嘉禾指，建議合併事項將使集團能夠擴展到馬來西亞的新市場，並立即獲得已建立的在線內容串流應用程式，集團將進一步受惠於更高的財務及營運穩定性，以及為合併後的業務營運提供更強大之平台。

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編輯：陳韻妍

 

香港股票 橙天嘉禾（01132） 合併 馬來西亞 新加坡

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