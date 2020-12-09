【好想去旅行】疫下旅客更注重健康安全　調查：近7成港人避免去某些地區

新冠肺炎疫情令廣大市民更著重健康及衛生，同時亦改變了他們的旅行態度。據Booking.com一項調查指出，大多數的香港旅客（83%）在之後的旅行都計劃採取更多健康與安全相關的防護措施，並有69%會因為安全疑慮而避免前往某些旅遊目的地。

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該調查顯示，尤其針對曾採取嚴格封鎖措施以對抗疫情擴散的地區，更可以明顯看到旅客注重安全的態度，包括來自印度（71%）、中國內地（67%）與南韓（65%）的旅客，更是會避免前往某些目的地旅遊。同樣地，對於居住在旅遊限制較寬鬆地區的旅客，對於避免前往某些地區則比較沒那麼在意，包括來自荷蘭（32%）、瑞典（47%）與德國（49%）的旅客。

旅客冀旅遊業提供安全防疫措施資訊

然而，旅客皆願意做好自身的防疫措施，有 77% 表示樂意前往抵達時有抽樣健康檢疫的目的地，77% 願意前往必須在公共場所戴口罩的地方。另外，旅客也希望旅遊業能提供他們安心保障，70% 表示希望旅遊供應商能清楚提供他們所採取的安全防疫措施資訊，39% 同意必須要能清楚呈現清潔與衛生政策資訊。



由於越來越多旅客想更清楚了解住宿的健康與安全相關措施，Booking.com 現在已將住宿的安全相關措施，包括衛生安全、社交距離等資訊清楚列明於住宿頁面上；而該平台上現有超過 1,400 萬間房源已實施健康與安全措施，以符合旅客的需求。

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責任編輯：蘇穎琪