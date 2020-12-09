  • 20°C
香港時間 : 20201209日 (三) 22:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好想去旅行】疫下旅客更注重健康安全　調查：近7成港人避免去某些地區

商業 21:30 2020/12/09

分享：

新冠肺炎疫情令廣大市民更著重健康及衛生，同時亦改變了他們的旅行態度。據Booking.com一項調查指出，大多數的香港旅客（83%）在之後的旅行都計劃採取更多健康與安全相關的防護措施，並有69%會因為安全疑慮而避免前往某些旅遊目的地。

【好想去旅行】日本擬明年春天開放小型旅行團訪日　有無香港份？

該調查顯示，尤其針對曾採取嚴格封鎖措施以對抗疫情擴散的地區，更可以明顯看到旅客注重安全的態度，包括來自印度（71%）、中國內地（67%）與南韓（65%）的旅客，更是會避免前往某些目的地旅遊。同樣地，對於居住在旅遊限制較寬鬆地區的旅客，對於避免前往某些地區則比較沒那麼在意，包括來自荷蘭（32%）、瑞典（47%）與德國（49%）的旅客。

旅客冀旅遊業提供安全防疫措施資訊

然而，旅客皆願意做好自身的防疫措施，有 77% 表示樂意前往抵達時有抽樣健康檢疫的目的地，77% 願意前往必須在公共場所戴口罩的地方。另外，旅客也希望旅遊業能提供他們安心保障，70% 表示希望旅遊供應商能清楚提供他們所採取的安全防疫措施資訊，39% 同意必須要能清楚呈現清潔與衛生政策資訊。
 
由於越來越多旅客想更清楚了解住宿的健康與安全相關措施，Booking.com 現在已將住宿的安全相關措施，包括衛生安全、社交距離等資訊清楚列明於住宿頁面上；而該平台上現有超過 1,400 萬間房源已實施健康與安全措施，以符合旅客的需求。

【好想去旅行】日本環球影城「超級任天堂世界」明年2月開幕！　 瑪利歐賽車經典重現（多圖）

【好想去旅行】馬爾代夫酒店推出「無限住宿套餐」　約23萬港元可入住一年

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【好想去旅行】日本擬明年春天開放小型旅行團訪日　有無香港份？
2020/12/06
【好想去旅行】日本擬明年春天開放小型旅行團訪日　有無香港份？
【疫情第四波】旅發局「賞你遊香港」活動暫停　未出發之旅行團將延期
2020/12/02
【疫情第四波】旅發局「賞你遊香港」活動暫停　未出發之旅行團將延期
【旅遊寒冬】旅遊業：疫情至今已裁減1000人　料農曆新年後小型旅行社現倒閉潮
2020/12/01
【旅遊寒冬】旅遊業：疫情至今已裁減1000人　料農曆新年後小型旅行社現倒閉潮
【好想去旅行】日本環球影城「超級任天堂世界」明年2月開幕！　 瑪利歐賽車經典重現（多圖）
2020/11/30
【好想去旅行】日本環球影城「超級任天堂世界」明年2月開幕！　 瑪利歐賽車經典重現（多圖）
旅遊資訊 旅遊行程 旅行團 疫情 住宿 德國 瑞典 荷蘭 南韓 印度

下一篇文章

【宅經濟商機】居家娛樂需求大帶動宅經濟　直播平台熱潮持續
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

日本、德國爆發禽流感　香港暫停進口有關地區的家禽產品
日本、德國爆發禽流感　香港暫停進口有關地區的家禽產品
【限聚令收緊】美容院周四起停業14日　業界斥政府措施欠標準　大嘆今次損失最慘重
【限聚令收緊】美容院周四起停業14日　業界斥政府措施欠標準　大嘆今次損失最慘重
【限聚令收緊】健身中心將停業兩星期　小店料損失10至20萬元
【限聚令收緊】健身中心將停業兩星期　小店料損失10至20萬元
【限聚令收緊】食肆晚上6時起禁堂食　業界料12月損失100億元
【限聚令收緊】食肆晚上6時起禁堂食　業界料12月損失100億元
【限聚令收緊】晚市禁堂食　業界料生意剩2至3成憂過千間食肆結業
【限聚令收緊】晚市禁堂食　業界料生意剩2至3成憂過千間食肆結業
【疫市求生】全球百貨公司掙扎求存　唯獨台灣百貨跑出錄增長？
【疫市求生】全球百貨公司掙扎求存　唯獨台灣百貨跑出錄增長？