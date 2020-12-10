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【禁晚市堂食】Klook本周加推聖誕到會及外賣優惠　Moreish & Malt套餐人均199元起

商業 08:00 2020/12/10

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Klook今星期四及日的「聖誕最抵DEAL」快閃72小時，加推聖誕到會、外賣、午市及下午茶優惠。（Klook提供圖片）

港府再收緊限聚令，今日（10日）起食肆6時後禁堂食。有見及此，Klook今星期的「聖誕最抵DEAL」由12月10日至12月12日、12月13日至12月15日快閃72小時，加推聖誕到會、外賣、午市及下午茶優惠。

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12月10日至12月12日可搶聖誕到會優惠，包括Moreish & Malt聖誕派對聚餐（送氣泡酒）連運費享75折，適合6至8人低至1,191元起（以6人計，人均199元起，原價1,588元），適合10至12人，低至2,916元起（以10人計，人均292元起，原價3,888元）。外賣自取優惠方面，京都一の傳海港城店的熊本和王A4和牛壽喜燒二人前68折1,648元（原價2,432元），兼送BRUNO 多功能電熱鍋，可選紅色、紫藍色或粉米色。

12月13日至12月15日聖誕到會則有Black Garlic聖誕派對套餐連葡萄酒6至8人份，不包運費只需
3,114元起（以6人計，人均519元起），原價3,460元起。外賣自取則有塚田農場海港城店的美人鍋二人餐79折1,168元（原價1,478元），兼送BRUNO 多功能電熱鍋。

沒有晚市堂食，不少酒店唯有推午市或下午茶優惠，包括12月10日至12月12日可訂皇家太平洋酒店柏景餐廳的悠然下午茶，每位低至203元起；12月13日至12月15日可訂九龍海逸君綽酒店The Promenade自助午餐低至308元起。

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責任編輯：朱悅瀅

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