【新股IPO】佳源服務1153首日掛牌 較招股價僅升2仙 手續費都蝕埋

今日有兩隻內房物管股上市，分別是由華潤置地（1109）分拆上市的華潤萬象生活（01209）和佳源國際（02768）分拆上市的佳源服務(01153），不過兩者的首日掛牌表現各異，雖然兩新股都升，惟華潤萬象收市升26% ，一手賺逾千元，佳源服務則微升2仙，連手續費都蝕埋。

華潤萬象生活1209首日掛牌 收市升26% 一手帳面賺1140元，想知詳情請按：【下一頁】

佳源服務今日股價高開1.6%報3.92元，惟升勢乏力，低見3.7元；收市報3.88元，較招股價3.86元，僅升2仙；成交2,304萬股，涉資8,867萬元。

佳源服務公開發售部份錄得超額認購1.79倍，國際發售已獲適度超額認購。一手1,000股中籤率為60%。；聯席保薦人為海通國際及國泰君安。

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集資所得款項淨額約為13.19億元，約60%將用於撥付現有物業開發項目；約20%用於為未來項目提供資金，包括土地收購成本；約10%用於償還項目開發的現有計息借款；餘下約10%為一般營運資金。

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記者：張以正