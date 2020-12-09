【欲哭無淚】新盤本月一日一撻訂　匯璽II買家撻大訂　蝕逾482萬

經濟前景未明，新盤屢見買家撻定，其中新地（00016）旗下南昌站匯璽 II 已屆現樓，有買家兩年前入市，終選擇撻大訂離場，料遭發展商沒收逾482萬元的訂金。

據成交紀錄冊顯示，撻訂單位為5A座20樓C室，實用面積1,254平方呎，四房雙套間隔，原於2018年8月以3,216.04萬元易手，實用呎價25,646元。不過，該買家於12月8日撻訂。資料顯示，買家採用「靈活付款計劃」，料遭發展商沒收樓價15%之訂金，即約482萬元。

連同上述撻訂，新盤市場本月至今（9日）暫錄約10宗撻訂，即平均一日一撻訂，分別來自大圍站柏傲莊II、油塘蔚藍東岸、元朗Grand YOHO第2期、啟德嘉峯匯。

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【一宗接一宗】新盤歌舞昇平 同時屢錄撻大訂 經濟差累買家跳船？【下一頁】

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