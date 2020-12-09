證監會覆檢委員會：部分執法行動延誤　有個案調查多年後因關鍵人士失蹤而不行動

證監會程序覆檢委員會發表周年報告，覆檢證監會年內54宗涉及不同工作範疇已完成或結束的個案，主席李金鴻在報告指，證監會在處理執法個案方面有所改善，認同其2016年底策略檢討有成效，發牌效率也有改善，但部分個案仍有延誤情況。

覆檢委員會指出，證監會在委聘能夠提供在法律程序中獲得接納的專家報告的合資格及資深外聘市場專家方面遇困難，結果在一些個案中，市場專家的委聘程序變得冗長，現有名單未有足夠合資格外聘市場專家，應更積極招攬新的市場專家。

覆檢委員會也指出，證監會在數宗經調查後未能採取行動的執法個案，有關結案決定似乎有所延誤。具體而言，覆檢委員會在最少兩宗覆檢個案中留意到，有關個案經過多年調查後，因涉嫌違規者不知所終、主要證人不願作證，或基於時間和資源的考慮，最終結案而不採取進一步行動。覆檢委員會認為，相關決策過程或有改善空間。

委員會指，證監會應加強整體執法調查部署，更有效率地處理關鍵人士不知所終和個案遭到耽誤等情況。證監會應確保在個案監察過程中，按需要盡快作出策略決定或指示。

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記者：麥德銘