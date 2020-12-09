美國零佣券商Robinhood部署明年上市　傳聘高盛為牽頭投行　估值逾200億美元　

▲ Robinhood傳聘請高盛為明年IPO鋪路。

美國零佣金互聯網券商、深受散戶歡迎的羅賓漢Robinhood正部署上市。外電引述消息稱，Robinhood已選擇高盛牽頭籌備明年IPO，料其估值超過200億美元（1560億港元）。Robinhood在私募融資中本身已炙手可熱，其主要投資者包括紅杉資本（Sequoia Capital）、Ribbit Capital和Index Ventures。

外電引述，消息人士稱，Robinhood的IPO預計將於2021年進行，但確切的時機及估值仍取決於市場情況。今年9月，Robinhood進行了一輪私募融資，當時其估值為117億美元。

美國券商「真免佣」完全不收平台費，究竟如何賺錢？可參見【下一頁】

由於疫情關係，今年美國散戶投資者「在家炒股」的趨勢持續增長，Robinhood亦受惠於綫上化加速潮流，吸納了不少新用戶，而平台的交易額亦持續上升。

Robinhood、德美利（TD Ameritrade）、嘉信理財（Charles Schwab）及E-Trade等免傭或低佣金券商平台，客戶數目在2020年均實現了破紀錄的增長。

據Robinhood表示，其於今年第二季度的日平均交易量按季增加了一倍多，6月份的日均交易量爲430萬次。

相關文章︰【新股IPO】香港散戶為何無緣美股IPO？一文看清美股上市重點

【美股急跌】新債王岡拉克：散戶狂潮是股市不祥之兆

編輯︰侯景成