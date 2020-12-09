【新冠肺炎】貿易最壞時期已過　惟港商仍需劈價爭訂單

香港貿發局今日公布明年預測，料出口貨值將升5%。不過，前景仍然艱難，明年內未能恢復至正常水平，港商甚至需要減價爭取定單。

【香港出口】貿發局料明年出口貨值升5% 過半港商最憂疫情反覆

貿發局研究總監關家明指出︰「由於今年基數低，明年亦難以再跌。」由中美貿易戰，以至今年疫情，本港出口貨值兩年合計跌超過7%。參考近期數據，他相信貿易業已步出最壞時期。但即使貨值回升5%，仍處於低水平，「要回復至正常水平，恐怕亦非明年之事。」

是次疫情的衝擊比以往金融海嘯的危機更嚴重，加上新冠肺炎的疫苗尚未面世，環球疫情何時平息仍是未知之數，關認為經濟出現「V型反彈」的機會非常微。未來一年，關家明相信貿易前景仍然艱難，而且港商仍需減價爭取定單，料利潤空間進一步收窄，「甚至沒有利潤可言。」

▲ 貿發局研究總監關家明認為，明年出口貨值難以回復至正常水平。（梁偉榮攝）

短期內對華關稅難撤銷

中美關係同樣是影響本港進出口行業的關鍵因素，關家明認為美國總統推定當選人拜登上任後，近年來對華實施的貿易制裁、關稅政策並不會在短期內撤銷；僅預計拜登的施政方針將較易推敲，冀可減少貿易波動。

港商勝在適應力強

就今年情況而言，與鄰近國家比較，香港出口表現算是較為理想。關家明認為有賴於港商的適應力強，「由一開始擔心沒有定單，到現在反而擔心沒有貨櫃、機位。」受惠於居家時間增加、在家辦公刺激需求，電子產品、醫療用品的出口表現特別亮麗。港商迅速掌握疫情下新常態的商機，有助表現較預估理想，甚至有機會為香港整體經濟帶來支持。

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記者：葉泳珊

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