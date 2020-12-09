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【每日焦點】華為出招推動無現金社會　WhatsApp拓電商市場

科技 20:15 2020/12/09

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科企都相繼出招迎合消費者需求，除了推動無現金社會，也開發更多電商功能。

隨著新冠肺炎疫情爆發，港人生活習慣不斷改變。為減低傳染風險，不少港人開始會選擇採用電子支付，取代現金交易；同時，也有許多港人選擇轉到線上購物，減少外出。有見及此，科企都相繼出招迎合消費者需求，除了推動無現金社會，也開發更多電商功能。

華為（Huawei）今（9日）宣布，Huawei Pay將正式支援八達通Smart Octopus服務，可以作交通及付款用途，成為香港第三間採用八達通Smart Octopus的手機支付系統。

【電子支付】華為夥八達通　Smart Octopus正式登陸Huawei Pay（附安裝教學）

電商市場在疫情期間，成為戰火最激烈的戰場，WhatsApp當然也不例外要加入。WhatsApp日前宣布，為全球WhatsApp用戶，加入一項新的購物功能並命名為「購物車」。企業能透過具有直接通訊功能的軟件，提供即時的線上客服溝通，用戶也可同時直接在WhatsApp上購物。

【WhatsApp新功能】WhatsApp跟隨Facebook腳步　正式加入網購功能

【更多科技新聞】

【年度回顧】Google公布香港2020年度搜尋榜　「新冠肺炎」、「美國大選」成熱話

內地下架逾百款手機程式　Tripadvisor離奇上榜 

責任編輯：曾曉汶

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