【新冠疫苗】菲律賓擬率先批准中國疫苗 官員大讚安全

隨著輝瑞(Pfizer)研發的新冠疫苗於英國獲得許可,各國政府都加快審批新冠疫苗,務求早日展開大規模新冠疫苗接種。菲律賓政府官員周三(9日)表示中國疫苗很安全,預料將成為首批於菲律賓獲批的新冠疫苗,更稱自己願意親自接種中國疫苗。

菲律賓政府新冠疫情政策與疫苗計劃負責官員加爾韋斯(Carlito Galvez)表示,中國科興生物與俄羅斯研發的新冠疫苗,菲律賓最快可能於明年第一季開始接種這兩款疫苗。

加爾韋斯表示兩款疫苗之中,由於巴西及印尼都已取得中國研發的疫苗,因此他對中國疫苗更有信心。加爾韋斯更估計中國疫苗,將會是首批在菲律賓推出的疫苗。

加爾韋斯又透露自己希望接種中國疫苗:

我非常願意,我聽說他們已安排數以百萬計的人接種,武裝部隊及前線人員都有使用。

(I’m more than willing. I’ve heard they used it to millions of people, armed forces and also their frontliners.)