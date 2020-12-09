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【新冠疫苗】菲律賓擬率先批准中國疫苗 官員大讚安全

環球社會熱點 19:21 2020/12/09

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菲律賓政府官員表示中國疫苗很安全，預料將成為首批於菲律賓獲批的新冠疫苗。

隨著輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗於英國獲得許可，各國政府都加快審批新冠疫苗，務求早日展開大規模新冠疫苗接種。菲律賓政府官員周三（9日）表示中國疫苗很安全，預料將成為首批於菲律賓獲批的新冠疫苗，更稱自己願意親自接種中國疫苗。

【新冠疫苗】富國搶購惹爭議 加拿大夠每人接種5次 【下一頁】

【新冠疫苗】俄羅斯人民噩夢？接種後需禁酒2個月 【下一頁】

菲律賓政府新冠疫情政策與疫苗計劃負責官員加爾韋斯（Carlito Galvez）表示，中國科興生物與俄羅斯研發的新冠疫苗，菲律賓最快可能於明年第一季開始接種這兩款疫苗。

加爾韋斯表示兩款疫苗之中，由於巴西及印尼都已取得中國研發的疫苗，因此他對中國疫苗更有信心。加爾韋斯更估計中國疫苗，將會是首批在菲律賓推出的疫苗。

【新冠疫苗】美專家：金正恩已接種中國疫苗 【下一頁】

【俄羅斯疫苗】俄方願合作生產 美國官員：猴子也不用 【下一頁】

加爾韋斯又透露自己希望接種中國疫苗：

我非常願意，我聽說他們已安排數以百萬計的人接種，武裝部隊及前線人員都有使用。

（I’m more than willing. I’ve heard they used it to millions of people, armed forces and also their frontliners.）

加爾韋斯更表示，菲律賓疫苗專家小組及科技部的評估，都認為中國研發的新冠疫苗十分安全。

責任編輯：鄭錦玲

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