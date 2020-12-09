【2021樓價】戴德梁行：樓價未跌完　明年上半年再跌5%

中美關係惡化，加上疫情肆虐，對港經濟影響深遠。戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻坦言，在以上因素之下，預測樓價走勢實在不易，又稱雖然新冠肺炎疫苗面世，惟各國需求強勁，料明年稍後時間，疫苗才能供港，預計若失業率持續上升，樓價於明年上半年最多跌5%。

雖然據政府數據顯示，今年樓價仍升，但陶汝鴻說，近期二手市場出現低市價成交，比市價平半成至一成，料樓價全年仍跌，以鰂魚涌太古城為例，屋苑樓價按年跌12.6%，而沙田第一城樓價則按年跌5.4%。他又說，受疫情影響，內地客不能來港，故豪宅價格跌幅較大，以九龍站君臨天下為例，屋苑樓價按年跌24.7%。

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陶汝鴻說：「由於市場已累積一定購買力及發展商提供按揭優惠，一手市場於第四季保持強勁表現，惟二手和豪宅市道在疫情拖累以及經濟陰霾下，氣氛仍舊不明朗。鑒於經濟走勢疲軟，我們預測住宅市場將於今年餘下時間，以及明年首季繼續受壓，並視乎疫情的發展以及疫苗推出的時間，相信最快能於明年第二季轉趨穩定。」

甲廈市場方面，情況比住宅差得多，其中甲廈租金連續七季下跌，由年初至今的11個月，甲廈整體平均租金累跌18.7%，回到2015年第二季水平。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝預計，香港寫字樓今年錄約200萬方呎的負吸納量，是歷年來最差，料明年甲廈租金仍然受壓。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝說：「受疫情打擊，企業度過了艱難的2020年，但預計明年負面環境持續，明年甲級寫字樓租金有可能進一步下調達16%，而寫字樓待租率則將攀升至約14%。由於明年寫字樓需求依然疲弱，淨吸納量預計將介乎負65萬至負70萬平方呎之間。儘管來年的新供應量有限，但將於2022年落成的9個新項目合共提供約420萬平方呎的新供應，或會令租金進一步受壓。假如新冠肺炎疫苗能在2021年中面世，估計期後市場將會轉趨正面。」

商舖租賃市場方面，市況同樣差，由於疫情全球肆虐，旅客甚難來港消費，零售銷售只能依賴本地消費者，惟政府近日再度收緊社交距離限制，對零售業影響很大，而各主要零售區的空置率仍然高企。

戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威先生說：「受到新型冠狀病毒疫情的嚴重打擊，零售市場今年歷盡挑戰。我們希望疫苗接種生效後，本港零售及旅遊業會逐漸重回正軌，來年下旬的零售商舖租金將趨回穩。除此之外，我們亦留意到時下不少『美食市集』為租戶提供彈性的營運配套以及創新的管理模式，將崛起成為最新的餐飲趨勢。」

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