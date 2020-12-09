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【2021展望】野村建議明年 加碼中資股減持本地股 推薦13隻中港首選股票

股樓投資 19:50 2020/12/09

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野村發表明年亞太區股市展望，當中給予香港股票「減持」評級。野村叫賣香港股票的原因在於，世界進入去全球化過程，旅遊業受疫情影響，以及中港之間的貿易活動減少。加上恒指接連納入新經濟股，對以舊經濟股為主的MSCI香港成分股也帶來一定影響。相反，野村給予中國股票「增持」評級，主要受惠於內地經濟出現強勁復甦。

【2021展望】招商證券國際料恒指明年最高可抵30500點 推薦17大行業28隻中資股為首選   詳情請看【下一頁

【2021展望】交銀國際料恒指明年試3萬2 價值股跑贏增長股 推薦12隻行業首選股   詳情請看【下一頁

與此同時，野村推薦13隻2021年中港首選股票，當中中資股佔了其中11個席位，餘下兩個席位由本地股瓜分。本港掛牌的佔了8隻，餘下的在內地及美國上市。

野村2021年中港首選股一覽：

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撰文 : 李尚毅

經濟

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