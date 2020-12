【新冠疫苗】俄羅斯人民噩夢？接種後需禁酒2個月

▲ 俄羅斯民眾接種俄羅斯疫苗前後兩個月內,需禁止攝取酒精。

為竭止新冠肺炎疫情蔓延,多國亦開始加緊生產疫苗。其中俄羅斯研發的新冠疫苗「史普尼克5號」 Sputnik V正進入臨床安全性測試,其製造商表示該疫苗的有效率可達95%。不過,對於嗜酒成性的俄羅斯人來說,接種俄羅斯疫苗可能是噩夢。俄羅斯消費者安全監督負責人表示,俄羅斯民眾接種俄羅斯疫苗前後兩個月內,需禁止攝取酒精。

俄羅斯副總理戈利科娃(Tatyana Golikova) 向聯邦消費者權益保障及人類福祉監察服務(Rospotrebnadzor) 主管波波娃(Anna Popova)建議,於接種「史普尼克5號」 Sputnik V新冠疫苗前兩周,以及接種首劑疫苗後的42日內,都不能喝酒,以令身體可以產生新冠肺炎抗體,同時讓接種疫苗人士休養。

波波娃續指,俄羅斯是全球購買最多酒類飲料的國家,為了人民保持健康及維護免疫系統機能,呼籲國民趁機減少喝酒。她續表示,在接種疫苗後,國民亦需要避免吸煙,因煙草會刺激肺部及影響免疫功能。

研發該疫苗的俄羅斯加馬列亞國家流行病學和微生物學研究中心(Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology)負責人金茨堡(Alexander Gintsburg)則指,市民接種疫苗後禁止酗酒,但「一杯香檳酒則無傷大雅」(a single glass of champagne never hurt anyone. )

Sputnik V新冠疫苗於本周開始在首都莫斯科招攬高風險試驗者,現正進入臨床性安全測試。國家衛生官員估計會有約10萬名市民注射該疫苗,包括實驗參與者及軍人。

