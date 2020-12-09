【新冠疫苗】俄羅斯人民噩夢？接種後需禁酒2個月

▲ 俄羅斯民眾接種俄羅斯疫苗前後兩個月內，需禁止攝取酒精。

為竭止新冠肺炎疫情蔓延，多國亦開始加緊生產疫苗。其中俄羅斯研發的新冠疫苗「史普尼克5號」 Sputnik V正進入臨床安全性測試，其製造商表示該疫苗的有效率可達95%。不過，對於嗜酒成性的俄羅斯人來說，接種俄羅斯疫苗可能是噩夢。俄羅斯消費者安全監督負責人表示，俄羅斯民眾接種俄羅斯疫苗前後兩個月內，需禁止攝取酒精。

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俄羅斯副總理戈利科娃（Tatyana Golikova） 向聯邦消費者權益保障及人類福祉監察服務（Rospotrebnadzor） 主管波波娃（Anna Popova）建議，於接種「史普尼克5號」 Sputnik V新冠疫苗前兩周，以及接種首劑疫苗後的42日內，都不能喝酒，以令身體可以產生新冠肺炎抗體，同時讓接種疫苗人士休養。

波波娃續指，俄羅斯是全球購買最多酒類飲料的國家，為了人民保持健康及維護免疫系統機能，呼籲國民趁機減少喝酒。她續表示，在接種疫苗後，國民亦需要避免吸煙，因煙草會刺激肺部及影響免疫功能。

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研發該疫苗的俄羅斯加馬列亞國家流行病學和微生物學研究中心（Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology）負責人金茨堡（Alexander Gintsburg）則指，市民接種疫苗後禁止酗酒，但「一杯香檳酒則無傷大雅」（a single glass of champagne never hurt anyone. ）

Sputnik V新冠疫苗於本周開始在首都莫斯科招攬高風險試驗者，現正進入臨床性安全測試。國家衛生官員估計會有約10萬名市民注射該疫苗，包括實驗參與者及軍人。

責任編輯：郭麗明