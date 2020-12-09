  • 20°C
香港時間 : 20201209日 (三) 20:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】中國公安部發出警告　稱不明來歷充電器或暗藏木馬危機

科技 19:48 2020/12/09

分享：

公安部日前透過微信帳號，提醒網民使用流動電源需考慮安全性問題，慎防因一時貪方便而招致不必要的損失。

生活在現今科技化社會，人人都機不離手。一旦手機電量過低，很多人都會選擇租借流動充電器。而中國有不少地方就相當流行共享流動電源，不過公安部日前就透過微信帳號，提醒網民使用流動電源需考慮安全性問題，慎防因一時貪方便而招致不必要的損失。

【整頓幽靈用戶】Google公布新政策　帳號閒置兩年資料將被刪除

中國公安部在微信發佈提示訊息，指坊間出現兩款內含惡意程式的共享流動電源，分別是偷取用戶手機內的資料，例如手機內的相片、影片、電話號碼和訊息等用戶私隱；另一款則是植入木馬或惡意程式，除了長時間偷取手機內的用戶資料，又會下載惡意程式推送廣告，甚至利用手機或網絡資源進行不法行為。

公安部提醒網民，應盡量避免使用來歷不明或不知名服務商的共享流動電源，亦要小心免費贈送的流動電源。公安亦提醒Android手機用戶，應避免啟用「開發者模式」，減少受到木馬程式攻擊的機會。同時，公安部勸喻手機用戶應留意系統提示，當出現「是否信任此裝置」等提示時，一旦輕率地選擇「是」，就有機會向裝置開放手機的操作權限，不法分子就有機可乘。

【網絡安全】木馬病毒進駐Android　系統更新通知或藏陷阱

【網絡安全】2021年網絡安全預測　Check Point：面臨與疫情相關、更複雜的網絡攻擊

責任編輯：施雯雯

相關文章

【侵犯人權】華為進行人臉辨識測試 用以監控和追蹤維吾爾族
今日
【侵犯人權】華為進行人臉辨識測試 用以監控和追蹤維吾爾族
【整頓幽靈用戶】Google公布新政策　帳號閒置兩年資料將被刪除
今日
【整頓幽靈用戶】Google公布新政策　帳號閒置兩年資料將被刪除
【網絡安全】2021年網絡安全預測　Check Point：面臨與疫情相關、更複雜的網絡攻擊
2020/11/30
【網絡安全】2021年網絡安全預測　Check Point：面臨與疫情相關、更複雜的網絡攻擊
【網絡安全】木馬病毒進駐Android　系統更新通知或藏陷阱
2020/07/21
【網絡安全】木馬病毒進駐Android　系統更新通知或藏陷阱
微信 廣告 中國公安部 Android 流動充電器

上一篇文章

【每日焦點】華為出招推動無現金社會　WhatsApp拓電商市場

下一篇文章

內地下架逾百款手機程式　Tripadvisor離奇上榜

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【WhatsApp新功能】WhatsApp跟隨Facebook腳步　正式加入網購功能
【WhatsApp新功能】WhatsApp跟隨Facebook腳步　正式加入網購功能
【電子支付】華為夥八達通　Smart Octopus正式登陸Huawei Pay（附安裝教學）
【電子支付】華為夥八達通　Smart Octopus正式登陸Huawei Pay（附安裝教學）
【科技抗疫】加州推智能手機防疫工具　專家質疑採用率偏低
【科技抗疫】加州推智能手機防疫工具　專家質疑採用率偏低
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【每日焦點】傳蘋果正研發下一代M1晶片　LG未來將重點發展高階產品
【每日焦點】傳蘋果正研發下一代M1晶片　LG未來將重點發展高階產品
蘋果驚喜發布AirPods Max　定價4,599元、5款顏色選擇
蘋果驚喜發布AirPods Max　定價4,599元、5款顏色選擇