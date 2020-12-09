【網絡安全】中國公安部發出警告　稱不明來歷充電器或暗藏木馬危機

▲ 公安部日前透過微信帳號，提醒網民使用流動電源需考慮安全性問題，慎防因一時貪方便而招致不必要的損失。

生活在現今科技化社會，人人都機不離手。一旦手機電量過低，很多人都會選擇租借流動充電器。而中國有不少地方就相當流行共享流動電源，不過公安部日前就透過微信帳號，提醒網民使用流動電源需考慮安全性問題，慎防因一時貪方便而招致不必要的損失。

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中國公安部在微信發佈提示訊息，指坊間出現兩款內含惡意程式的共享流動電源，分別是偷取用戶手機內的資料，例如手機內的相片、影片、電話號碼和訊息等用戶私隱；另一款則是植入木馬或惡意程式，除了長時間偷取手機內的用戶資料，又會下載惡意程式推送廣告，甚至利用手機或網絡資源進行不法行為。

公安部提醒網民，應盡量避免使用來歷不明或不知名服務商的共享流動電源，亦要小心免費贈送的流動電源。公安亦提醒Android手機用戶，應避免啟用「開發者模式」，減少受到木馬程式攻擊的機會。同時，公安部勸喻手機用戶應留意系統提示，當出現「是否信任此裝置」等提示時，一旦輕率地選擇「是」，就有機會向裝置開放手機的操作權限，不法分子就有機可乘。

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責任編輯：施雯雯