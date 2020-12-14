【Good Food,Good Mood@iM網欄】抓住大閘蟹的尾巴 老上海飯店

吃大閘蟹幾乎是我每年的指定動作，這習慣是由我父母從小培養的，他們教我「九月圓臍十月尖」，令我每到秋冬季節，總會心癢癢想起大閘蟹膏的豐腴甘香。近年傳出不少有關大閘蟹的不利消息，又是污染又是激素，但每當有人在社交平台上張貼令人垂涎欲滴的黃金蟹膏照片，我總會按捺不住，心想：「一年一度也不是太過份啫！」正因為quota有限，更要精挑細選，今年在接近季尾的日子到訪位於灣仔的老上海飯店，一嚐他們的季節限定蟹粉菜式。

在進入戲肉前先吃一道「水晶燻蛋」，此半熟溏心蛋用了茉莉花、龍井茶、糖及香米來煙燻，廚師還以麵粉當介質，提高溫度，令蛋充滿淡雅茶香之餘亦不帶半點焦味。

去年吃過這裡的「花雕醉蟹」，教我念念不忘，今年再次品嚐，水準依舊的好，用紹興加飯酒把蟹乸醃製15天，不但可去腥、增香，味道還帶點辛辣，郁香味醇，蟹肉鮮甜，蟹膏順滑，被一向「奄尖」的廚師爸爸點名大讚。

主角「公蟹蟹粉粉皮」隆重登場！黃澄澄的顏色已教人心曠神怡，餐廳堅持每天新鮮生拆蟹粉，而且只選用公蟹的蟹膏，令蟹粉質感更加柔滑，而且這一小盤便用了大概五隻公蟹，實在真才實料，配搭滑不溜口的粉皮一起吃，堪稱人間美味！

再來便是「蟹粉蝦仁」及「蟹粉豆苗」：前者用蟹來配襯滑炒蝦仁，鮮上加鮮；後者採用精挑細選的豆胚製作，嫩滑無渣，加上每碟均用上蟹粉兩両，盡顯大閘蟹鮮味。

不要以為只有大閘蟹菜式做得好，其「香糟扣肉」便是另一道令爸爸點名讚好的佳品。「香糟」其實是釀黃酒的渣，亦即是酒呈內的沉澱物，年代越久遠，色澤便越見深色，味道也越為香濃。這處的「香糟」陳年15年，一片片五花肉肥而不膩，一口咬下去滿口盡是酒糟香味，好味得令爸爸提出要把吃剩的香糟打包回家。

開餐之始吃過「水晶燻蛋」，有蛋怎能沒有雞？這道「茶燻雞」也用了茉莉花及龍井等材料來煙燻，雞肉及雞皮透出油亮的金黃色，肉質嫩滑緊緻，入口帶陣陣茶香，不枉我特意提早預訂。

「單尾」選了自家製「蟹粉小籠包」及「蔥油大餅」：前者是蟹粉宴的一個完美作結，後者則是我每次到訪的必點美食，用上大量香蔥，在洗完蔥後並沒有急於製作，反而待蔥乾透後才包進麵糰中，麵糰用了老麵來發，所以餅特別金黃鬆脆；雖然已經飲飽食醉，但熱騰騰的大餅實在美味得令人欲罷不能。

順帶一提，今年大閘蟹的時令季節預料至12月中便結束，大家趕緊搭上吃大閘蟹的尾班車吧！

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