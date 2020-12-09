【網絡罪行】調查：全球網絡欺詐個案疫情期間急升35%　網購成主要攻擊目標

新冠疫情全球大爆發，為了防疫，遙距商務、網購愈來愈普遍。有調查發現，隨著網絡交易急增，全球各地於2020年間的網絡欺詐活動上升近35％，涉及的損失高達數十億美元，網絡欺詐手法及攻擊目標亦愈趨層出不窮。

商業分析軟件與服務供應商SAS與國際數碼金融調查機構Javelin的調查指出，隨著金融科技普及，加上疫情的影響，商業機構、個人用戶對金融服務及商業交易，由實體場所轉移到網絡平台，加速了網絡欺詐的演進速度。

調查顯示，欺詐案件由以往常見的偽造信用卡變為更難以識別的手法，包括帳戶盜用及網絡入侵，涵蓋電子錢包、個人網上銀行及跨境匯款等。

網上購物及到店取貨成為犯罪分子的主要攻擊目標，欺詐手法包含竊用支付單據及進行「錢騾」（Money mule，非自願被情況下，協助網路詐騙者盜取金錢）等。

亞太區內已有多個國家發現各種新興的欺詐手法，例如：欺詐罪犯利用社交媒介，透過電子郵件、短訊及WhatsApp等方式與用戶溝通以騙取機密資料，並利用網絡釣魚手法避開防欺詐機制，使用戶在不知情的情況下參與欺詐過程。

該調查報告建議，完善防欺詐機制有效管理網絡欺詐風險，包括「即時」( Real-Time ) 評估欺詐活動風險，透過對所有數據流程進行即時處理，並將身份管理和交易監控相結合，利用 AI及機器學習（Machine Learning）計算交易風險指數，取代原有的事後或批次監控。

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責任編輯：葉卓偉