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調查：旅客對私人空間需求增　83%視衛生及安全為旅程首要考慮

商業 18:57 2020/12/09

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環亞機場管理集團（環亞）發表問卷調查顯示，83%受訪者認為衛生及安全是重新計劃旅程時的首要考慮。（環亞提供圖片）

疫情下航空及旅遊業前景未見明朗，環亞機場管理集團（環亞）發表問卷調查顯示，83%受訪者認為衛生及安全是重新計劃旅程時的首要考慮，由於旅客對私人空間需求上升，機場貴賓室及機場中轉酒店被視為重要設施。

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環亞訪問全球逾2,000位顧客的意見，包括71%為集團全球機場積分會員獎勵計劃Smart Traveller會員；27%則為環亞機場貴賓室顧客；2%為遨途機場中轉酒店顧客。結果顯示，26%受訪者計劃於未來6至12個月外遊，59%受訪者將於旅遊限制措施解除後外遊。

調查又指，當旅客再次出遊時將以不同方式保障自身安全，55%受訪者表示將適當使用私人空間及設施，確保與其他旅客保持社交距離；83%受訪者認為於旅遊時配戴口罩是最有效的防疫方法；75%受訪者則視酒精搓手液及消毒紙巾為必需品。

隨著重塑旅遊業，環亞亦重新定義集團旗下的服務，包括推動數碼化服務革新，為旅客提供一站式無接觸機場款待體驗，當中包括引入無接觸式點餐系統「Smart Order」、提供電子刊物、設自動販賣機讓旅客選購旅遊用品等。

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責任編輯：朱悅瀅

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