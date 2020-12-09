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明日10個港鐵站多派4千個樣本收集包 由1萬個增設至1.4萬個

環球政經 18:31 2020/12/09

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為方便市民進行新冠肺炎檢測，港鐵表示明日起將於10個港鐵站派發樣本收集包將增至共約1.4萬個，比原本的1萬個，多出4千個。

【新冠肺炎】康文署轄下泳灘、體育館及圖書館明日起關閉 戶外緩跑徑仍開放：【下一頁

設置自動派發機的站包括牛頭角、葵芳、北角、調景嶺、黃竹坑、大圍、大埔墟、兆康、九龍及青衣站，市民可於車站營運時間以八達通自行領取樣本收集包，費用全免，每人限取1包。

【新冠肺炎】四名確診者曾到紅館 楊千樺演唱會所有場次取消:【下一頁

除了自動派發機之外，市民若有需要還是可到醫管局轄下的47間普通科門診診所索取樣本收集包，開放時間請留意政府相關網站。

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責任編輯：翁嘉陽

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