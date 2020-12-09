【Google熱門搜尋榜】網民熱搜HKTVmall　港視股價今年累升2.6倍

▲ Google 公布2020年熱門搜尋榜。

2020年即將完結，Google 公布2020年熱門搜尋榜。港視 （01137） 旗下網購平台HKTVmall成功榮登熱爆關鍵字榜排名第二名。網民對HKTVmall的熱度同樣反映在港視股價上，今年以來，港視股價勁升2.6倍。

圖看Google熱門搜尋榜

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HKTVmall今年爆紅

新冠肺炎在全球大流行一整年，抗疫成為今年的主旋律，今年熱爆關鍵字及熱爆本地頭條不少與新冠肺炎及抗疫有關，當中抗疫股港視旗下網購平台HKTVmall成為登上關鍵字搜尋榜第二位。HKTVmall的搜尋熱度甚至比「新型冠狀病毒」（第四位）及「口罩」（第五位）更高。受惠疫情，港視今年股價累升2.6倍，今日收報12.16元。

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另外，在居家工作及上課的潮流下，Zoom （美：ZM）成功登上關鍵字搜尋榜第六位；長和 （00001） 旗下百佳亦在關鍵字搜尋榜排名第十，相信與此前百佳舉行全港大抽獎有關。百佳超市早前舉行「誠心賞你」大抽獎，獎品共有32萬份，包括100元百佳超市現金獎。值得一提， Zoom及百佳也屬本港首富李嘉誠旗下投資。

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賭王成熱爆本地話題人物

至於熱爆本地話題人物方面，賭王何鴻燊在排行榜上排名第一。澳博 （00880） 榮譽主席何鴻燊今年5月底離世，享年98歲。何鴻燊一生傳奇，無論事業發展、私人感情，抑或家庭生活經常成為傳媒的焦點。

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編輯：吳敏芳