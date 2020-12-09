【銀色債券2020】滙豐：銀色債券平均認購金額較去年升一倍　累積認購金額超過去4期總和

銀色債券現正接受認購，將於12月11日下午2時截止，滙豐今日(9日)表示，客戶對新一批銀色債券的認購反應非常踴躍，開售至今累積認購金額已超越過去4次的總和，平均認購金額亦較去年上升一倍。

今期銀色債券的保證息率為3.5厘，即持有1萬元債券，每年可獲350元利息，持有3年可取回全數本金，在現時低息環境，相當吸引。滙豐表示，開售至今平均認購金額亦較去年上升一倍，累積認購金額已超越過去4次的總和。

滙豐發言人又表示，經該行數碼渠道的申請有顯著上升，其中透過流動銀行的申請宗數及金額均為去年的三倍。滙豐將繼續為透過本行的網上理財、流動理財、電話理財及分行申請認購銀債的客戶豁免多項收費。

中銀香港：平均認購手數超過25手

中銀香港今日較早前亦表示，目前經中銀香港認購銀色債券的金額及人數已突破本行歷史紀錄，認購金額已超越該行過往4年認購金額之總和。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，每人平均認購手數亦較去年增加一倍至超過25手。逾7成客戶經分行認購，該行已增加7成合資格員工處理相關交易，並於分行設立專櫃。今年中銀香港新增手機銀行渠道，電子渠道佔比亦有所增加，並在認購期內延長投資服務熱線的服務時間，方便市民足不出戶亦可認購銀色債券。客戶經中銀香港全線超過190家分行、手機銀行、網上銀行及投資服務熱線認購銀色債券，相關認購費用全免。

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責任編輯：葉卓偉

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