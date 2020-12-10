  • 20°C
香港時間 : 20201210日 (四) 03:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】美國最大外賣平台DoorDash首掛高開近8成　IPO發行價屢增至102美元

股市 01:49 2020/12/10

分享：

DoorDash即將於美股掛牌。

美國外賣配送平台DoorDash（美︰DASH）周三（9日）首掛，IPO發行價定在102美元，超出早前的定價區間90至95美元；預計集資33.7億美元，估值達390億美元。軟銀、紅杉、淡馬錫、GIC（新加坡政府投資公司）等亦有持股。按照Edison Trends數據，DoorDash於10月在美國外賣配送市場市佔率約50%。

DoorDash股價高開78%，報182美元。

DoorDash的收入在2019年按年增長204％至8.85億美元，並在今年首9個月再次颷升226％至19.2億美元，主要由於疫情刺激了對外賣配送需求。DoorDash的訂單總數在2019年按年增長219％，在2020年首9個月又增長了200％。

DoorDash的策略是向郊區擴張，而其競爭對手Uber Eats、Grubhub等則專注於大城市。近期DoorDash亦積極拓展在大城市的業務。不過，DoorDash亦在招股書中提醒潛在投資者，新冠疫情帶動的增勢或許不會持久。

相關文章︰【美股焦點】華爾街對明年美股看法樂觀　分析師料標指可漲8至22%

【配股潮】跟誰學配股籌8.7億美元　美股盤前大漲15%　此前屢遭沽空機構狙擊

編輯︰侯景成

美股 外賣 集資 IPO 美國 Uber Eats Uber

下一篇文章

【美股市況】道指挫近40點　納指跌0.6%　加拿大央行維持利率不變（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮6993公開發售超購逾300倍、凍資逾2900億　擬上限定價
【新股IPO】藍月亮6993公開發售超購逾300倍、凍資逾2900億　擬上限定價
【迪士尼抽獎】香港迪士尼「FUN享奇妙夢想」大抽獎名單公布（附得獎連結）
【迪士尼抽獎】香港迪士尼「FUN享奇妙夢想」大抽獎名單公布（附得獎連結）
【限聚令收緊】食肆6時後禁堂食凌晨起生效、健身室關閉　違強制檢測禁足令可囚半年（附最新措施重點）
【限聚令收緊】食肆6時後禁堂食凌晨起生效、健身室關閉　違強制檢測禁足令可囚半年（附最新措施重點）
【新股IPO】云想科技2131正在招股 孖展暫錄73.9億、超購51倍（不斷更新）
【新股IPO】云想科技2131正在招股 孖展暫錄73.9億、超購51倍（不斷更新）
【新股IPO】云想科技2131乘短視頻浪潮重生　認購前五大要點不可不知
【新股IPO】云想科技2131乘短視頻浪潮重生　認購前五大要點不可不知
【新股IPO】泡泡瑪特9992機構暗盤價見97元、高招股價152%　一手賺逾萬元
【新股IPO】泡泡瑪特9992機構暗盤價見97元、高招股價152%　一手賺逾萬元