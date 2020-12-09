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【美股焦點】美國最大外賣平台DoorDash今晚首掛　IPO發行價增至102美元

股市 18:17 2020/12/09

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DoorDash即將於美股掛牌。

美國外賣配送平台DoorDash（美︰DASH）周三（9日）首掛，IPO發行價定在102美元，超出早前的定價區間90至95美元；預計集資33.7億美元，估值達390億美元。軟銀、紅杉、淡馬錫、GIC（新加坡政府投資公司）等亦有持股。按照Edison Trends數據，DoorDash於10月在美國外賣配送市場市佔率約50%。

DoorDash的收入在2019年按年增長204％至8.85億美元，並在今年首9個月再次颷升226％至19.2億美元，主要由於疫情刺激了對外賣配送需求。DoorDash的訂單總數在2019年按年增長219％，在2020年首9個月又增長了200％。

DoorDash的策略是向郊區擴張，而其競爭對手Uber Eats、Grubhub等則專注於大城市。近期DoorDash亦積極拓展在大城市的業務。不過，DoorDash亦在招股書中提醒潛在投資者，新冠疫情帶動的增勢或許不會持久。

相關文章︰【美股焦點】華爾街對明年美股看法樂觀　分析師料標指可漲8至22%

【配股潮】跟誰學配股籌8.7億美元　美股盤前大漲15%　此前屢遭沽空機構狙擊

編輯︰侯景成

美股 外賣 集資 IPO 美國 Uber Eats Uber
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