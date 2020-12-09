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【港元定期存款】港元定存息最高6厘 撼贏銀債3.5厘包底息

Hot Talk 18:45 2020/12/09

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擅打高息牌的集友，竟罕有驟減一年息至僅報0.75厘。

追息族注意，素來擅打高息牌的中小銀行，今天（12月9日）無懼一個月港元拆息經歷11連升，竟然狠削港元定期存款息率。集友剛調低一年港元定存息0.07厘，新息率僅得0.75厘，失落雄霸多時的「高息王」；幸而這間中資行保持冠絕全城的6厘息，此乃7天短存，賺超高息的玩法較另類，要先把如人民幣等指定外幣作兌換。專家料年結前市面絕不缺水，相信定存今年已達標的港銀，在歲晚收爐普遍暫停戰，毋須逆市加息鬥搶存。

集友的6厘息，亦在牌面上遠遠跑贏俗稱「長者iBond」的銀債，今年的「墊底息」罕有由3厘驟加至3.5厘。

港銀中長期港元定存也有高息選擇，詳情可按下圖了解

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然而，另有中小行今天卻逆市加短存，大新 （02356） 大幅提高兩個月年息0.6厘，新報0.8厘；3個月則驟升0.3厘，至0.9厘。然而，對比同期最高的5.2厘，由工銀亞洲提供，大新似追落後。

目前半年存息以大眾財務的1.1厘居首，一年則以虛擬銀行天星（Airstar Bank）的0.8厘扒頭，取代集友變冠軍。

綜觀本周首三天，暫4行調整存息，兩加兩減，恒生 （00011） 率先全面削低存息，把3個月調低0.2厘，至0.2厘；半年減0.15厘，新報0.25厘；一年的劈幅最大，下降0.25厘後，新息率跟6個月期看齊。可是，東亞 （00023） 則逆市略加，把138天的年息微升0.01厘，至0.46厘。大新亦提高短存，兩行齊搶跨年錢。

1年期港元定存息 中銀0.4厘最高

放眼較長綫，這是恒生自11月以來第4度砍息；若以上周至今以來，共10間大小行猛劈息，包括中銀香港 （02388） 及渣打等。而經連續兩個月的降息浪，單以大行比併，目前一年期以中銀香港的0.4厘最高，險勝滙豐（HSBC）的0.35厘，及渣打的0.3厘。半年期方面，滙豐則以0.35厘稱冠，跑贏中銀的0.3厘，以至渣打及恒生同為0.25厘。同樣，3個月短存，滙豐也以0.3厘，稍勝中銀的0.25厘，而渣打及恒生是0.2厘。

專家認為，即使兩大焦點投資齊於本周截飛，包括︰藍月亮 （新上市編號︰06993） 招股於今天截止，這有「內地P&G」之稱的IPO熱爆；復添銀債亦於本周五（11日）截票，但年關前本港並未水緊。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，新冠肺炎嚴峻，變相累經濟半癱瘓，業界遂被逼提早歲晚收爐埋年結，間接亦令年關的搶存戰驟遏止。而一個月拆息11連揚，今天再直逼0.25厘，但暫料不會升穿0.5厘，港滙亦偏強，港股又再轉升，所以毋須因美國突把制裁升級而擔心走資。

相關文章：【港元定期存款】拆息連升10天 大行照減1年港元定存息至0.25厘

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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