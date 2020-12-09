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【英國疫情】倫敦確診飆升 專家建議2日内列最高警示

環球社會熱點 18:09 2020/12/09

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有專家建議英國政府在未來兩日決定，是否上調倫敦的新冠肺炎疫情警示至最高級別。

英國的新冠肺炎疫情持續，倫敦大部分地區的新冠肺炎確診數字都錄得升幅，住院新冠肺炎患者人數亦增加。有衛生專家建議，英國政府應在未來兩日決定，是否上調倫敦的新冠肺炎疫情警示至最高級別，否則或要再度封城。

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【新冠疫苗】富國搶購惹爭議 加拿大夠每人接種5次 【下一頁】

英格蘭公共衛生署（PHE）的數據顯示，英格蘭封城的最後一周（11月26日至12月2日）期間，倫敦新增1.52萬人確診，相當於每10萬人就新增170宗確診。與倫敦對上一周每10萬人有156宗確診相比，疫情顯著惡化。

倫敦疫情最嚴重地區的情況
地區 每10萬人的新增確診數字（宗）
黑弗靈區（Havering）          319
巴金-達格納姆區（Barking and Dagenham） 299
紅橋區（Redbridge ） 295
沃爾瑟姆森林區（Waltham Forest） 252

英國政府於英格蘭封城結束後，重新採取三級制的防疫措施，而第三級為最高警示級別，上述四個地區仍屬於第二級別。至於倫敦大多數已列入最高警示級別的地區，疫情則相對較緩和，例如布里斯托爾（Bristol）區每10萬人就新增141宗確診，而考文垂（Coventry）區每10萬人就新增134宗確診。

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英格蘭西北部前公共衛生區域總監阿什頓（John Ashton）表示，當局有必要採取緊急行動來遏制倫敦疫情。阿什頓表示政府應在未來48小時決定，是否將倫敦列入最高警示地區，否則倫敦的確診死亡數字於聖誕節期間將飆升，有機會要重返封城。

另外，英國於周二（8日）起展開新冠疫苗大規模接種計劃，一名90歲婦人成為英國首位接種輝瑞疫苗的人。首相約翰遜（Boris Johnson）表示，接種計劃於未來數周至數月内將逐步擴大。英國首批疫苗共有80萬劑，可為40萬人接種。連同上述首批疫苗在内，英國已訂購4,000萬劑疫苗，足夠2,000萬人接種。

責任編輯：鄭錦玲

 

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