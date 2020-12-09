居屋單位2020攪珠將轉為網上直播 12月15日早上10時30分進行

今期居屋計劃將以市價六折推出四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，共7,047個單位，不過受疫情影響，未能進行現場攪珠，攪珠過程將在房委會的Facebook專頁上直播，不會安排公眾及傳媒出席。

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攪珠儀式將於12月15日早上10時30分進行，為決定「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2020」（「居屋2020」） 及「白表居屋第二市場計劃（白居二）2020」申請者按其申請編號最後兩個數字而訂出的先後次序。

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攪珠結果會於當日下午上載至房委會及房屋署的專用網頁，而網上遞交申請的申請者將於攪珠儀式完成後陸續收到電郵通知有關攪珠結果。

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責任編輯：翁嘉陽