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【英美關係】脫歐在即 英國明年起暫停對美部分關稅

環球政經 03:32 2020/12/10

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英國國際貿易部在12月8日宣布，自明年1月1日起暫停部分對美關稅，涉及金額達約40億美元。關稅源於美國與歐盟的貿易糾紛，2019年10月起美國對75億美元的歐盟貨品徵收關稅，而歐盟在上月宣布對美國徵收40億美元的報復性關稅。歐盟對美國的大型民用飛機加收10%的關稅，而農產品等則加收25%。由於英國即將脫歐，因此英國將會暫停執行部分關稅。

英國國籍貿易大臣卓慧思（Elizabeth Truss）表示，英國即將脫離歐盟，變成一個獨立貿易國家，因此英國將重新擁有獨自調整關稅的權力。她補充道：「我們希望緩和與美國的貿易爭端，並能與他們協商達成協議，此舉也可以加強兩國間的貿易關係。」

WTO准歐盟向美國加徵關稅 特朗普：將加倍奉還 【下一頁

在美國對歐盟徵收的75億美元關稅裏，英國的蘇格蘭威士忌（Scotch Whisky）便榜上有名。蘇格蘭威士忌協會執行長貝茨（Karen Betts）指出，貿易爭端嚴重損害跨大西洋貿易，導致進口美國的威士忌下降了30%，她對政府開始着手解決貿易爭端感到興奮及樂觀。

有評論指出，英國此舉旨在深化雙方的關係，藉着脫歐的勢頭解決雙方的貿易糾紛。評論亦認為這是脫歐後「新英國」向美國下屆政府的一種示好。不過，卓慧思表明，為保護英國的鋼鋁產業，將不會撤銷對美方鋼鋁貨品的關稅，她希望能和美國進談判以化解分歧。

 

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撰文 : 張健兒

財務自由 特朗普 貿易 威士忌 英國 大西洋 蘇格蘭 美國 關稅 歐盟

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