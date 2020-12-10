【涼風有信Vincent@iM網欄】 黎明前最黑暗，21號冬至 進入「黑暗時期亅兩週成關鍵

各位讀者好！令筆者苦憂多月的「大雪」節氣，終於在幾日前 (本週一) 降臨了。

只踏進大雪數天，睇新聞已經覺得整個氣氛轉變了。疫情數字上升不特止，連確診者的年紀都開始後生化，意味病毒株已經變惡。政府的收緊措施兇湧而至，情況急轉直下。

為何「大雪」如此惡劣？先以術數來看一看。

今年的大雪節氣，是為「戊子」月。

戊是陽土，子是陽水。這個月份有如「激流沖堤岸」，強土制強水的局面，是衝突比較大的一個月份。

2008年正是戊子年，該年發生了四川大地震以及波及全球的金融海嘯，衝突之大大家可想而知。

除此之外，每年的「子水月亅也是全年最凍的一個月。今年庚子年，因為極寒「子水」凍壞了「庚金」，令主金的肺部患病，而衍生了全球新冠疫情。

一個「子」，已經令庚金如此難受。今個月再來一個「子」，殺傷力double up，慘況實在難以想像。

前幾天看新聞，有些專家說「黑暗時期」，可能在聖誕後至一月中前出現。

準確點說，從術數角度看，我認為真正的黑暗時期應該在21號「冬至亅的第一天開始，直至1月4號，「小寒亅節氣前一天完結。因為該兩週正式踏入「子水」，是今年疫情最關鍵的15天。

「雙子亅夾擊之下，疫情將會變得異常惡劣。 該15天內，我擔憂可能會發生一天確診超二百的慘況！絕對是哀鴻遍野。

所以懇請各位讀者務必要守在家中，為自己的家人朋友著想，切勿因貪玩而外出。安安分分過一個沒聖誕狂歡的12月。

但無論怎也好，我深信黎明來臨前是最黑暗的時候。只剩下個半月就過農曆新年，明年「辛丑年」絕對是比庚子年好得多的一年。

在這裏，可以先給大家帶來一些好消息，以振士氣。

明年辛丑年，我有三大預測：

第一，疫情會逐步消失。

第二，特區政府的管治會異常強勢。

第三，香港會逐漸走向安寧，百業復甦。

所以希望大家緊守崗位，捱埋這個半月，下年就是苦盡甘來的時候。

祝大家繼續身體健康，stay home save lives!

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