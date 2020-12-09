【ET講股通】孫運喜：二十天綫爭奪戰 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股反覆向好，即市一度高見26666點，恒指全日升198點，收報26502點。大市總成交1,366億元。小米 （01810） 應記一功，再升4.4%至27.5元，中海油 （00883） 跌2.6%至6.71元。

納指14天RSI報73 呈超買

港股上升，主因隔晚美股3大指數創新高。疫苗再傳喜訊，最新指日本最快明年3月接種，美國明年中可全民接種。美國名嘴Jim Cramer更指，華爾街相信美國疫情將於明年次季受控。此外，據1928年以來的統計，美股12月上升概率高達7成。連美股大淡友Jim Rogers也預計，在環球水浸下，美股短期內大跌機會微。

不過，技術走勢上，納指14天RSI報73，已進入70以上的超買區。納指中的大型股FAANG，卻跑輸大市，未突破早前高位。本港新經濟股亦個別發展，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 向上，京東 （09618） 、美團 （03690） 卻受壓。京東逆市跌1.4%，形成下降通道。美團跌0.4%，受制下跌趨勢綫。

恒指能否重上20天綫 甚關鍵

此外，A股走勢麻麻，上證再次受制橫行區頂部，跌1.1%，失守上升軌，或拖累港股。

展望後市，港股20天綫即市得而復失，若明天仍未能重返其上，則恐向保歷加通道底部26100點進發。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中建材、康寧傑瑞製藥、中軟國際、平安好醫生、香港電訊、吉利︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。