【年輕人上車】中原施永青：年輕人不應把置業視為人生唯一目標 「不要要求社會遷就你!」

眾所周知，中原集團創辦人施永青是位樓市專家，他在樓市的一言一行，也備受市場注目。事實上，於商界打滾數十年的施老闆，也有其一套獨特的處世之道。



日前施永青出席香港恒生大學傳播學院的訪談節目時表示，被問及置業對年輕人來說是個重要議題時，他指出，樓價上升，年輕人覺得永遠買不起樓，但實際的情況是，年輕人找到工作，努力工作，事業有成才能買樓。「求學時期已抱怨自己買不起樓，這時期固然是買不起的，要踏足社會工作十餘年才有能力買。」

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對於年輕人以置業作人生目標，施永青直言不同意，他表示：「不應把置業視為人生唯一的目標，應該要有更大的理想，買樓只是很低層次，求乎其上，得乎其中，一開始若求乎其下，便甚麼也沒有。」他續稱，現在於香港買樓不簡單，但認為買樓只是生活需要的其中一部份，認為年輕人應事業有成才買樓，「以買樓為人生的成績，當然不可以，我不贊成年輕人視買樓為人生目標。



他勸勉年輕人應勇於追求理想，又認為任何工作都是使自己學習和成長的過程，勉勵年輕人要自我調整，以適應環境變化。他又以自己年輕時曾到工廠當雜工的經歷，勉勵年輕人不要計較，任何工作都可以讓自己學習和成長。他最後寄語年輕人：「不要要求社會遷就你，年輕人要了解實際情況，自我調整，學習如何適應環境。」

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施永青也分享他對香港前景的看法，他指以往內地經濟實行「外循環」，香港以中介人的角色參與其中，現時內地面對種種國際因素，經濟發展轉向「內循環」，香港應在當中重新尋覓角色定位。他認為香港的金融業發展仍然很有前景，到香港上市的內地企業比以前多，香港亦可為內地企業提供資產管理服務。

被問到教育下一代的心得，施永青認為父母不應對子女過於遷就。

他以自身的經驗分享，在女兒大學畢業後，他未有讓女兒「靠父幹」加入自己的公司，反而讓她在外找到一份起薪一萬多元的工作。施永青並沒有如某些父母般給予子女信用卡消費，女兒除了靠月薪應付日常開支，更要拿出四成作為家用，「如果她可以刷爸爸的信用卡，便失去了加人工的喜悅，所以應讓他們過一般人的生活，這樣他們才知道這個世界是怎樣的。」

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記者：陳詠妍