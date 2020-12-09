【供應重鎮】白石角新盤常錄撻訂　再有業主劈價蝕賣

雖然大埔白石角交通、社區配套仍有待改善，惟是近年住宅供應重鎮，多個新盤先後登場，如朗濤、雲匯、海日灣II、嘉熙、逸瓏灣8等。值得留意的是，經濟前景未明，加上多盤競爭，區內業主只能劈價賣樓，甚至蝕讓離場。令人憂慮的是，該區早前屢錄撻訂。

中原許秋偉說，天賦海灣3期海鑽9座中層A室，實用面積1,403平方呎，四房連雙套房間隔，原開價約2,250萬元放盤，終連車位以1,968萬元易手，實用呎價14,027元。代理續說，原業主於2013年以1,722萬元購入單位，持貨7年，車位現時市值約300萬元，扣除車位後，現單位賬面蝕約54萬元。

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事情上，白石角久不久便錄撻訂，以本月為例，據成交紀錄冊顯示，已屆現樓的朗濤，上月底以791.8萬元售出的9A座12樓D室，實用面積401平方呎，但買家取消交易，料遭沒收樓價5%之訂金。此外，今年5月，同區嘉熙更連錄9宗撻大訂。

【欲哭無淚】海日灣II本月連錄撻訂 全用建築期付款【下一頁】

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