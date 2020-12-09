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【對抗Google】前Salesforce首席科學家宣布　推全新搜尋引擎You.com

科技 18:15 2020/12/09

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為對抗Google的壟斷，Salesforce前首席科學家日前宣布，即將推出推全新搜尋引擎「You.com」，強調不會以廣告和用戶私隱來支撐營運。

搜尋引擎龍頭Google多年來一直稱霸市場，更被指扼殺小型搜尋引擎發展空間。為對抗Google的壟斷，Salesforce前首席科學家日前宣布，即將推出推全新搜尋引擎「You.com」，強調不會以廣告和用戶私隱來支撐營運。

【Google壟斷】小型搜尋引擎去信歐盟　投訴Google扼殺發展空間

【科企大戰】蘋果秘密開發自家搜尋引擎　Google Search地位將被取代？

Salesforce前首席科學家Richard Socher近日透露，目前已取得投資基金，並即將推出全新搜尋引擎「You.com」。雖然Socher未有透露更詳細的細節，僅強調與Google Search服務相比，You.com將不會藉由「點擊誘餌 (clickbait)」方式，紀錄使用者搜尋行為，然後再投放廣告，甚至在搜尋結果加入廣告內容。

You.com 網站清楚列明，You.com服務將不會以廣告內容作為營運支撐及營收來源，也不會將使用者個人資料轉售給廣告業者。

Socher又指，現時網路環境充斥過多資訊，並引發用戶私隱安全問題，因此希望可以打造一款確保使用者個人私隱，同時也可輕易尋找資訊的搜尋服務。Socher再三強調，You.com服務將不會以廣告內容作為營運支撐及營收來源，也不會將使用者個人資料轉售給廣告業者。

此外，You.com也會加入社群互動元素，如使用者可自行建立You.com中的資料、自訂網址內容名稱等，也可讓使用者集中管理個人搜尋內容，或將搜尋結果快速分享予他人。

【Google Search On】Google Search推新功能　用家哼旋律即可搵歌名

責任編輯：曾曉汶

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