內地下架逾百款手機程式　Tripadvisor離奇上榜 

▲ 國家網信辦已將105款違法違規的手機程式，從當地的程式商店中強制下架，當中包括旅遊平台TripAdvisor。

國家網信辦日前宣布，為打擊傳播色情血腥等違規訊息，及提供詐騙賭博、嫖賣等違法服務的手機應用程式，已將105款違法違規的手機程式，從當地的程式商店中強制下架，當中包括旅遊平台TripAdvisor。

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據CNN報道，首批被下架的105個應用程式，不少都是交友程式，亦有影片分享、直播及漫畫程式，包括麻豆傳媒、51漫畫、花姿直播、火山閱讀等。另有8間未落實審核要求、上架違法違規程式的應用商店，需停止下載服務。

雖然部分受影響的手機程式可從名稱上推斷涉及色情暴力，但最離奇的是，竟然連旅遊平台Tripadvisor也榜上有名。不過，中國官方暫時未有解釋原因，只表示將非法程式從互聯網清除。內地傳媒引述營運內地Tripadvisor網站及程式的公司稱，程式內容審核出現漏洞，需要下架整修。

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當局強調，將持續推進違法違規應用程式的整治工作，加強對流動程式的監管和檢查，迅速將非法的流動程式和程式商店清除和下架，以創造一個潔淨的網絡空間。

責任編輯：施雯雯