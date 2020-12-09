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【人民幣】專家拆解通縮下人幣抽升主因 短期內或再上試6.4

Hot Talk 18:12 2020/12/09

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星展專家指，內地雖呈通縮；但料未來一年毋須減息，高息持續，刺激人幣滙價穩中偏強。

內地自11年以來首現通縮，但人民幣滙價卻無懼通縮殺到，無論是在岸價及離岸價不斷走強，而反映境外市場的離岸價更曾升穿6.5重要心理大關。專家拆解人幣升勢停不了的主因，且料短期內或再上試6.4新關，明年最牛更睇6.2。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享今天（12月9日）表示，內地通脹數據雖稍令市場出乎意外，原本中位數預測是11月份持平變零，但實際結果是全國居民消費價格（CPI）按年下降0.5%，低於預期，乃11年來首跌。不過，按月計CPI只微降0.6%，核心通脹並沒有大變，市場憧憬內地續維持偏緊的幣策，逐漸退市。反觀，歐美礙於新冠肺炎肆虐而續加碼放水，市傳明天（10日）歐央行議息後放水約5,000億歐元，至於下周四（17日）聯儲局發表年內最後一次議息結果，或再以買長債擴大量寬。

美國加息時間 或需等至少4年

王良享又說，正因中美幣策背馳，變相使人幣高息持續，凸顯息差優勢明顯。而外電更指，高盛料美國或於2025年才加息，至少要等4年，而非先前預計的兩年時間。

人民幣在岸價現滙亞洲收報6.5374，再創逾兩年半新高，若按星展及東亞 （00023） 貨幣及利率交易部主管陳德祥一年後的最牛預估6.2，即較現水平再呈5.2%的潛在升幅。

專家估明年在岸價 最牛可見6.2

至於離岸價兌美元今早更曾漲破6.50大關，高見6.4971，續創2018年6月以來新高，日內勁彈200點。王良享表示，正因歐美加碼QE，英鎊脫歐又未明，料游資暫泊在人幣，相信短期內有力上衝6.4新高才回吐；而通縮主因是去年豬價飛升的高基數效應，只是短暫現象，不會陷周期性通縮，遂料內地貨幣政策毋須急轉彎而驟變，故中長綫仍看好人幣的前景。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤，以及中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文，也不約而同推許人幣為來年的首選高息避險外幣。

以下是財金界專家對在岸價未來最新目標價預估︰

今年底目標價︰

●6.5︰花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧、滙豐、高盛、澳新及麥格理

●6.55︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔及東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥

●6.7︰南洋商業銀行經濟及策略研究主管卓亮

●6.77︰中信銀行（國際）首席經濟師廖群

明年底目標價︰

●6.2︰星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，拜登掌舵後，料加碼谷經濟，變相令財赤惡化，累美元走弱，明年恐失守90大關，間接利好人民幣的中長綫前景

●6.25︰野村外滙市場策略環球主管陳立偉認為，美國財政赤字嚴重，加上經濟復甦或不如預期，導致聯儲局可能需推出更多刺激措施，將令美元走弱。而拜登上場令市場憧憬或會取消對華的關稅，及資本繼續流入，有利人民幣滙率表現，預期人幣兌美元2021年會進一步升值，大部分升幅將在上半年發生，明年底人民幣兌美元目標為6.25

●6.3︰高盛及澳新銀行

●6.45︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

●6.5︰東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤

2022年底目標價︰

●6.5︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

2023年底目標價︰

●6.6︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

2024年底目標價︰

●6.65︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

相關文章：【中國經濟】摩通朱海斌：中國GDP明年料增長8.6% 人民幣上望6.25

【跨境支付】余偉文：金管局與人行研就數字人民幣作跨境支付測試

 

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 人民幣

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